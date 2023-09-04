Компании, которые были записаны на десятки номинальных владельцев, стали объектом подковерной борьбы.

Среди родственников и деловых партнеров погибшего руководителя "Группы Вагнера" Евгения Пригожина началась борьба за его огромное состояние, которое оценивается более чем в 1 миллиард долларов. Про это пишет российское оппозиционное издание "Можем объяснить".

62-летний "бизнесмен" за время дружбы с Путиным сумел нажить немало активов. Прибыль только восьми основных пригожинских фирм в 2022 году составила около 20 миллионов долларов. Кроме того, он имел в своей собственности немало дорогой недвижимости, элитные автомобили, частные самолеты и 121-футовую яхту под названием St Vitamin.

По российской традиции, немало из этого имущества было формально распределено между многочисленными родственниками и друзьями "бизнесмена". Примечательно, что борьба за активы Пригожина началась еще до его гибели.

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Сын Пригожина Павел владеет по меньшей мере шестью фирмами. В том числе ООО "Лахта Плаза", которая строит бизнес-центры, гостиницы и жилые дома в Петербурге. В августе, за несколько дней до гибели владельца "ЧВК Вагнер", там начался процесс реорганизации, то есть компанию начали резать на части.

Мать Пригожина Виолетта скрыла информацию о себе в госреестрах. Но известно, что она была основателем фонда "Краски жизни", который устраивал выставки картин (в том числе и ее собственных).

Жене Пригожина в наследство остались две компании, владеющие историческими зданиями в Петербурге, и строительное ООО "Агат". Хотя ранее она владела крупнейшими фирмами, входящими в империю "повара Путина". По данным журналистов, вдову Пригожина отстранили от владения двумя его крупнейшими компаниями, они перешли под контроль его давнего бизнес-партнера Дмитрия Кошары.

Многочисленным номинальным владельцам теперь в фактическое владение достались фирмы, зарабатывающие на государственных контрактах. Они поставляют продукты в армию, школы и больницы. Таких фирм несколько десятков. По информации журналистов, сейчас решается вопрос о том, кто станет новым реальным владельцем этих фирм.

Смерть Пригожина - последние новости

Как ранее писал УНИАН, печальная судьба постигла компанию "МНТ-Аэро", владевшую самолетом Еmbraer, в котором разбился Евгений Пригожин. Сотрудникам сообщили, что компания закрывается. По данным журналистов, до середины августа текущего года у этой фирмы был только один самолет, который мог летать, и его по распоряжению главаря ЧВК "Вагнер" выставили на продажу за 5 млн долларов. Но продать не успели – самолет разбился вместе с Пригожиным на борту.

Также стало известно, как российские власти планируют поступить с наемниками "ЧВК Вагнер" после смерти Пригожина. Большую часть боевиков вывезут из Беларуси до середины сентября. Затем их отправят в страны Африки – в Нигер, Ливию, Судан, Мали, ЦАР и Мозамбик.

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