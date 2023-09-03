"Турбопатриоты" лепят из "повара" Путина народного героя, отметил социолог.

Смерть главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина усилила раскол между так называемыми российскими "турбопатриотами" и Кремлем. Такое мнение высказал российский политический эксперт и социолог Игорь Эйдман в эфире Radio NV.

По его словам, "турбопатриоты" лепят из Пригожина народного героя: "Такое ощущение, что это такой Христос, который погиб, но должен обязательно воскреснуть, и будет второе пришествие Пригожина, видимо. И после этого в России установится тысячелетнее царство ЧВК, только вместо Христа там будут поклоняться кувалде".

"Турбопатриоты" Пригожина героизируют, их аудитория тоже склонна его героизировать. В то же время, они сталкиваются с тем, что власть откровенно опускает Пригожина, ему устроили позорные похороны. Они его героем считают, а власть его закопала, как собаку - тайно, где-то чуть ли не во дворе", - отметил эксперт.

По его мнению, этот раскол будет только усиливаться.

Евгений Пригожин - где и как похоронили главаря ЧВК "Вагнер"

Как писал УНИАН, главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина похоронили 29 августа на Пороховском кладбище в Петербурге. Отмечалось, что похороны Пригожина прошли в закрытом формате якобы по настоянию его родственников.

Также стало известно, что Пригожина похоронили рядом с его отцом. На похоронах было 20-30 человек и не было людей в военной форме. Могилу Пригожина посетили, в частности, вдова и дочь.

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