Отмечается, что некоторые могут вернуться на фронт в Украину.

Власти Российской Федерации придумали, что делать с наемниками частной военной кампании "Вагнер" после смерти Евгения Пригожина. Большую часть боевиков вывезут из Беларуси до середины сентября.

По информации Центра национального сопротивления, наемников отправят в страны Африки - в Нигер, Ливию, Судан, Мали, ЦАР и Мозамбик.

"Во всех этих странах Кремль имеет свои колониальные и геополитические интересы, и поддерживает или хунту, или мятежников", - говорится в сообщении.

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При этом указано, что остальные террористы останутся в качестве инструкторов для спецподразделений МВД Беларуси, чтобы противостоять возможному мятежу против Александра Лукашенко, или подпишут контракты с Минобороны РФ, чтобы воевать против Украины.

ЧВК "Вагнера" в Беларуси - последние новости

После смерти главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина стало известно, что базу наемников в Беларуси сворачивают. По словам представителя ГПСУ Андрея Демченко, количество "вагнеровцев" постепенно уменьшается.

В МИД Беларуси в свою очередь выдают боевикам "Вагнер" новые паспорта, но оформленные на другие имена.

Кроме того, в Центре нацсопротивления сообщили, что в Беларуси на полигоне Воловщина усиливается конфликт между наемниками и представителями МВД.

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