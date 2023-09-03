Все пилоты "МНТ-Аэро" должны явиться за расчетом, узнали журналисты.

Компанию "МНТ-Аэро" (специализируется на бизнес-перевозках), владеющую разбившимся в РФ самолетом Еmbraer, на котором находился главарь российской частной компании "Вагнер" Евгений Пригожин, постигла плачевная судьба.

Сотрудникам сообщили, что компания закрывается, сообщает "ВЧК-ОГПУ" в Telegram. "Все техники и пилоты должны явиться за расчетом", - выяснили журналисты. По их сведениям, к середине августа текущего года у этой фирмы был только один самолет, который мог летать, и его по распоряжению главаря ЧВК "Вагнер" выставили на продажу за 5 млн долларов.

"В день вылета, закончившегося катастрофой, самолет осматривали потенциальные покупатели, другим в этот же день отправили документы, фото, видео самолета. Embraer был основным и единственным бортом Пригожина и абсолютно непонятно, на чем бы он планировал передвигаться в дальнейшем, если бы сделка по продаже… состоялась", - отмечается в сообщении.

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Уничтожен Пригожин - новости, которые стоит знать

В РФ вечером 23 августа в Тверской области разбился самолет Embraer, на борту которого находился Евгений Пригожин и еще ряд "вагнеровцев". Позже смерть Пригожина была подтверждена.

СМИ назвали несколько версий авиакатастрофы, в частности, - уничтожение борта российской противовоздушной обороной и взрыв в турбохолодильнике или на шасси. СМИ писали, что до крушения борта в Москву для него окольным путем доставили турбохолодильник "от более чем сомнительных поставщиков".

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