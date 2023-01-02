Пострадавших вследствие прилетов нет.

Климовская РЭС Брянской области подверглась ударам, в результате обесточен ближайший поселок.

Власти Брянской области обвинили в атаке Украину.

"Сегодня утром украинским БПЛА была произведена атака на Климовский район. Пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы. В результате нанесенного удара поврежден объект энергоснабжения, в поселке отсутствует электричество", - написал он в телеграм-канале.

"Бавовна" в России - потери врага в Украине

В ночь на понедельник, 2 января, в российском Воронеже прозвучали взрывы. В Воронеже находится российский военный аэродром "Балтимор", на котором базируются бомбардировщики Су-34. По данным некоторых Telegram-каналов, ночью там звучала воздушная тревога.

В новогоднюю ночь в Донецкой области было уничтожено около 400 российских оккупантов, еще около 300 - ранены. Удар был нанесен по скоплению мобилизованных во временно оккупированной Макеевке.

Всего с начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали 17 280 оккупантов и тысячи единиц военной техники.

Ранее УНИАН показывал видео, как российский оккупант придумал хитрую схему, как убежать от украинского дрона.

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