Климовская РЭС Брянской области подверглась ударам, в результате обесточен ближайший поселок.
Власти Брянской области обвинили в атаке Украину.
"Сегодня утром украинским БПЛА была произведена атака на Климовский район. Пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы. В результате нанесенного удара поврежден объект энергоснабжения, в поселке отсутствует электричество", - написал он в телеграм-канале.
"Бавовна" в России - потери врага в Украине
В ночь на понедельник, 2 января, в российском Воронеже прозвучали взрывы. В Воронеже находится российский военный аэродром "Балтимор", на котором базируются бомбардировщики Су-34. По данным некоторых Telegram-каналов, ночью там звучала воздушная тревога.
В новогоднюю ночь в Донецкой области было уничтожено около 400 российских оккупантов, еще около 300 - ранены. Удар был нанесен по скоплению мобилизованных во временно оккупированной Макеевке.
Всего с начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали 17 280 оккупантов и тысячи единиц военной техники.
Ранее УНИАН показывал видео, как российский оккупант придумал хитрую схему, как убежать от украинского дрона.