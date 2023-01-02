Официального подтверждения происшествия нет.

В ночь на понедельник, 2 января, в российском Воронеже прозвучали взрывы.

Об этом сообщают пользователи социальных сетей. Россияне пишут, что слышали "хлопки" около 02:00 во всех районах города.

Как известно, в Воронеже находится российский военный аэродром "Балтимор", на котором базируются бомбардировщики Су-34. По данным некоторых Telegram-каналов, ночью там звучала воздушная тревога.

Видео дня

В сети уже появилось видео, на котором слышен взрыв. Однако официальных подтверждений информации пока нет.

Взрывы на российских авиабазах

Как сообщал УНИАН, в начале декабря прогремели взрывы на российском аэродроме Энгельс в Саратовской области. Также взрывы звучали на авиабазе в Рязанской области.

Позднее стало известно, что неизвестный беспилотник атаковал аэродром в Курске. В России обвинили в атаке Украину.

Следующий взрыв раздался на аэродроме в Энгельсе 26 декабря. В российском Министерстве обороны заявили о падении обломков сбитого "украинского беспилотника".

Тогда советник Офиса президента Украины Алексей Арестович сказал, что россияне планировали обстрелять украинские города, однако взрывы им помешали это сделать.

Недавно рупор Кремля Дмитрий Песков отказался отвечать, защищена ли Москва от атак "украинских дронов".

Вас также могут заинтересовать новости: