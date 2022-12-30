Однако это не спасло его от удара дроном.

Российский оккупант придумал хитрую схему, как убежать от украинского дрона.

На опубликованном военными ВСУ видео видно, как захватчик сначала притворился мертвым - какое-то время просто лежал на земле, не двигаясь. Однако это не спасло его от удара дроном.

После "прилета" оккупант немедленно поднялся и начал бежать. Но в следующий миг, боясь за собственные конечности, русский снова прилег.

Видео дня

Такой трюк российский террорист повторял еще несколько раз. Весь путь его сопровождал дрон ВСУ.

Потери России в войне с Украиной - актуальное

С начала полномасштабного вторжения ВСУ "отправили в ад" уже 105 250 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники. Наибольший "урожай" украинские бойцы собрали на Лиманском и Бахмутском направлениях.

По мнению военного обозревателя Александра Коваленко, к февралю 2023 года ресурс частичной мобилизации РФ себя полностью исчерпает.

Кроме того, в результате удара украинских войск по вражеским позициям вблизи Бердянска Запорожской области ликвидированы десятки оккупантов.

Также в сеть просочилась информация о ликвидированных российских военных на авиабазе в Энгельсе.

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