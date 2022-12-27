По словам эксперта, Россия стала на тактику ракетного террора.

Военный эксперт Дмитрий Снегирев считает, что "бавовна" на территории России, в частности на военных объектах или аэродромах в тыловых регионах страны-агрессора, никак не влияет на увеличение количества вражеских ракетных ударов по территории Украины.

В интервью ТСН он подчеркнул, что Россия давно стала на тактику ракетного террора. Агрессор будет придерживаться ее и в дальнейшем.

"Мы с вами это наблюдаем с октября. Независимо, наносились ли удары по объектам военной инфраструктуры в глубинных регионах РФ, или нет – Россия стала на тактику ракетного террора", – объяснил он.

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По словам эксперта, согласно военной доктрине РФ, нанесение ударов по объектам критической инфраструктуры, жилой инфраструктуры противоположной стороны является принуждением к капитуляции. Из-за этого враг будет продолжать использовать эту тактику.

В то же время Снегирев подчеркнул, что нанесение ударов по объектам военной инфраструктуры, в частности по российским аэродромам "Дягилево" и "Энгельс-2", а также аэродромам в Курске и Брянске – это возможность снизить уровень ракетной угрозы со стороны Российской Федерации.

"Не случайно президент Владимир Зеленский заявил, что на террор мы будем отвечать. То есть безнаказанно никто не будет держать под ракетным прицелом украинские города. Удар неизвестными беспилотниками был нанесен на день ПВО России. Неизвестные беспилотники поразили одновременно две цели: военную – непосредственное место хранения ракет и самолетов, и политическую – унижение РФ", – продолжил эксперт.

Этими "бавовнами" россиянам наглядно показали, что системы ПВО, которая была бы способна защитить их территорию от ударов, просто не существует. И это, по мнению Снегирева, является основным демотивирующим фактором внутри самой РФ.

"Ибо аэродром "Энгельс" входит в так называемую ядерную триаду. Там базируются российские самолеты, которые способны нести ядерный боезаряд. Это сигнал россиянам о том, что если российское ПВО не может прикрыть такие стратегические объекты, то говорить о возможности прикрытия объектов критической энергосистемы нет смысла. Такое понятие как блэкаут может быть следующим", – резюмировал он.

"Бавовна" в России

В ночь на 26 декабря 2022 года на аэродроме "Энгельс" в Саратовской области России прогремели взрывы. Военный эксперт Петр Черник считает, что эта "бавовна" свидетельствует о неспособности России ответить на серьезные вызовы в сфере безопасности.

В то же время журналист Владимир Золкин со ссылкой на источники сообщил, что взрывами на территории аэродрома стратегической авиации "Энгельс" повреждено 5 бомбардировщиков Ту-95. По его данным, в результате "прилетов" ликвидировано 17 оккупантов, еще 26 ранены (трое захватчиков – в тяжелом состоянии).

Кроме того, в ночь на 25 декабря в российском Курске в районе аэродрома произошла "бавовна". Очевидцы заявляют о нескольких взрывах.

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