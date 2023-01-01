Стоит отметить, что темпы роста потерь армии оккупантов стали стремительно расти после старта "могилизации".

Украинские защитники в последний месяц 2022-го "откобзонили" рекордное количество российских оккупантов с начала войны. В общей сложности, 17 280 "пакетов с подарками" к Новому году были отправлены из Украины в Россию от ВСУ.

Как пишет Стратком ВСУ, за один только декабрь россияне потеряли солдат больше, чем СССР за 10 лет войны в Афганистане.

При этом отмечается, что темпы роста потерь российских войск стали стремительно расти после старта мобилизации в РФ. В ведомстве подсчитали что за октябрь, ноябрь и декабрь рашистская оккупантская армия потеряли 47 110 ликвидированных, что превышает 50% роста по сравнению с предыдущими месяцами.

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На сегодняшний день средний показатель "хороших русских" находится на уровне около 550–560 военнослужащих в сутки, в то время как в мае 2022 этот показатель составлял в среднем 240 уничтоженных оккупантов, добавили в Страткоме.

ВСУ мощно обновили потери России на войне: данные на 1 января

Как информирует Генеральный штаб ВСУ, общие боевые потери противника с 24 февраля ориентировочно составили около 106 тыс. 720 человек, из которых 760 – уничтожены за прошедшие сутки.

Отмечается, что наибольшие потери противник сейчас несет на Лиманском и Бахмутском направлениях.

В свежем отчете ISW говорится, что Россия не имеет достаточного запаса боеприпасов для поддержки масштабного наступления. Отмечается, что россияне уже истощили запасы боеприпасов в Беларуси.

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