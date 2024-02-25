Российская власть боится не только Украины, но и собственного народа, считает руководитель Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко.

По количеству репрессий современная Россия не уступает временам Советского союза, заявил руководитель Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко на форуме "Украина. Год 2024".

"Масштаб этих репрессий уже давно не уступает не только временам Брежнева, но и Хрущева. А по срокам заключения - уже давно дошел до времен Сталина. По состоянию на начало 2024 года, фигурантам политически мотивированных преследований считается 1871 один человек. Смерть в колонии российского оппозиционера Навального и особенно позорные спекуляции вокруг выдачи его тела, отражает портрет современной России", - сказал Литвиненко.

Он пояснил, что причиной этому является страх РФ не только перед другими странами и украинской армией - Кремль боится и собственного народа.

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"В самой России, несмотря на молчание, ситуация не такая стабильная, как может казаться. Гиперцентрализация приводит к задержке принятия решений. В РФ усиливаются проблемные движения. Снова началось такое опасное для них движение, которое привело к коллапсу Советского союза во время войны в Афганистане - движение российских жен и матерей (солдат, - УНИАН)", - заявил Литвиненко.

Он также прокомментировал выборы Путина, которые вскоре пройдут в РФ. По его словам, результат этих выборов уже известен.

"Да, 75% проголосуют в выборах за Путина. Но надо осознавать, насколько результаты будут легитимными. Оснований для сомнений много - от самого выдвижения Путина на должность, принятие поправок, международный ордер на арест", - сказал руководитель Службы внешней разведки Украины.

Российско-украинская война продолжается: важные новости

По мнению руководителя ГУР Кирилла Буданова, россияне не смогут в 2024 году полностью захватить Донбасс. Он также сообщил, что цель захватчиков на этот год - удержать то, что уже оккупировано.

Он также добавил, что Украине не стоит бояться превосходства РФ в вооружении. Буданов считает, что у Киева еще есть возможность перевернуть ситуацию на фронте в свою пользу.

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