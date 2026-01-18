Более 16 часов без света: в Yasno заявили об увеличении количества очередей отключений

По словам Сергея Коваленко, максимальные интервалы 7 часов без света и 3,5 часа со светом сейчас неактуальны.

Ситуация в энергосистеме Украины изменилась. Сейчас в стране применяются графики отключений света по 4,5-5 очередей одновременно. Об этом сообщил гендиректор Yasno Сергей Коваленко на своей странице в Facebook.

"Ситуация в энергосистеме изменилась. Если раньше более 4 очередей означали экстренные отключения вне графика, то сейчас страна начинает жить по графикам в 4,5-5 очередей", - написал он.

Коваленко отметил, что сейчас Киев в режиме экстренных отключений. По его словам, жители столицы ориентировочно по 3 часа со светом и по 10 часов без. Ситуация различается от района к району.

"Максимальные интервалы 7 часов без света / 3,5 часа со светом сейчас неактуальны. График вероятных отключений - неактуален. При ограничениях в 5 очередей из 6 отключения могут длиться более 16 часов. Это текущая реальность", - добавил гендиректор Yasno.

Коваленко подчеркнул, что отключения света более 16 часов вызваны ударами России по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Он заявил, что пока сложно сказать, станет ли ситуация лучше в ближайшем будущем.

"Нам точно нужно пережить эти сильные морозы - с потеплением потребление должно уменьшиться. Впрочем, ключевой фактор - обстрелы энергетики. Их спрогнозировать невозможно", - резюмировал Коваленко.

Удары по энергетике Украины - последние новости

Напомним, что в ночь на 18 января россияне атаковали ударными дронами энергетическую инфраструктуру юга Одесской области. Начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что в результате попаданий возник пожар на объекте энергетической инфраструктуры.

Кроме того, 17 января оккупанты нанесли удары управляемыми авиабомбами по пригороду Сум. В результате атаки есть пострадавшие, а также повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и автомобили.

Глава Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко сообщал, что в городе затруднено электроснабжение. Медицинские и другие объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме или с использованием резервных решений.

