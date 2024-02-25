Весь мир убедился в мастерстве украинских воинов, подчеркнул глава ГУР МО.

Продолжается полномасштабная война в Украине, и Силы обороны могут нивелировать преимущество РФ в количестве вооружения.

Такое заявление сделал руководитель Генерального управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов на форуме "Украина. Год 2024". "В 21 веке уже пора переходить от количества к качеству. Оружие - это кусок железа, с интеллектуальной составляющей или без нее. Но им оперируют или используют его люди", - сказал он.

По словам главы ГУР, вопрос не в количестве оружия, а в качестве или умении им пользоваться. "И я думаю, что за эти два года и за десять лет в целом весь мир смог убедиться в мастерстве, профессионализме и способности использования различных систем, самых передовых в мире, нашими бойцами, которые защищают Украину. Так что проблемы с этим не будет", - отметил он.

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По словам Кирилла Буданова, после того, как Силы обороны Украины во второй раз успешно поразили российский самолет А-50, у Москвы их осталось всего шесть. Если удастся уничтожить еще хотя бы один такой самолет - РФ заметно потеряет в эффективности ведения боевых действий.

Также Буданов заявил, что РФ ждут новые сюрпризы, связанные с Крымским мостом. Он призвал гражданское население как можно быстрее воспользоваться им, пока мост еще стоит.

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