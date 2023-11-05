Отмечается, что Гиркин якобы имел вес среди электората.

Арест Игоря Гиркина, бывшего агента спецслужб, заочно осужденного в этом году судом Нидерландов за сбитый в 2014 году над Украиной пассажирский самолет, дал понять, что защита Москвы закончилась. Это стало предупредительным выстрелом для ультранационалистических "ястребов", которые считают, что президент РФ Владимир Путин недостаточно жестко относится к Украине, и все громче заявляют об этом.

Издание The Washington Post пишет, что будучи бывшим сотрудником ФСБ, Гиркин способствовал разжиганию незаконной аннексии Крыма и войны на востоке Украины. Однако неприятности с Кремлем возникли не из-за его роли в этих действиях или убийстве 298 пассажиров и членов экипажа рейса МН-17 авиакомпании Malaysian Airlines.

Это был пост в социальных сетях, в котором он обвинил Путина в слабости. Теперь 52-летний мужчина сидит в печально известном московском СИЗО "Лефортово" в ожидании суда по обвинению в подстрекательстве к экстремизму и стал последним в списке патриотов и бывших сторонников войны, ликвидированных режимом, который не терпит инакомыслия.

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"Россия - страна, которая находится в состоянии войны", - заявил Георгий Федоров, поддерживающий Стрелкова редактор левопатриотического издания "Аврора". "И это сигнал, что наша власть не терпит, она пытается защитить себя и избавиться от угроз в свой адрес".

Это не первая публичная критика Стрелкова в адрес правительства за ведение войны. По мере того как кампания, которую Москва представляла себе как быструю победу, превратилась в болото, он стал одним из самых громких критиков российского Министерства обороны. Он назвал Путина "ничтожеством", обвинил его в "трусливой бездарности" и заявил, что тот неправильно оценил ход войны на Украине.

Но, видимо, последней каплей стало сообщение в Telegram в июле. Он заявил, что Россия "не переживет еще шесть лет правления Путина". Через несколько дней в его московскую квартиру пришли сотрудники ФСБ, где он проработал более десяти лет, и увезли его.

"Обвинение, предъявленное мне, абсурдно, а содержание под стражей оскорбительно", - заявил он суду.

Многие отмечают иронию в том, что осужденный по международному праву военный преступник попал в ловушку не из-за своих преступлений, а из-за российских законов о цензуре военного времени.

Стрелков сыграл ключевую роль в формировании самопровозглашенной пророссийской "Донецкой народной республики" на востоке Украины в 2014 году и некоторое время занимал пост министра обороны этой республики. Суд Нидерландов признал его виновным в развертывании ракетного комплекса "Бук", с помощью которого, по мнению следователей, был сбит Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур.

Жена Стрелкова, 30-летняя Мирослава Регинская, крымчанка, работавшая его секретарем во время короткого пребывания на посту министра обороны "Донецкой народной республики", теперь использует его канал в Telegram для публикации сообщений из тюрьмы, где он продолжает, по-видимому, беспрепятственно критиковать военную стратегию и внешнюю политику Кремля.

Сторонники Стрелкова утверждают, что его арест был произведен с целью ограничить его влияние и не дать ему возможности бросить вызов Путину на президентских выборах в следующем году.

"Я всегда считал его перспективным кандидатом в президенты", - говорит Олег Нельзин, друг Стрелкова, который сейчас ведет его предвыборную кампанию. "Игорь - образец русского солдата, офицера. Он безоговорочный герой. Это человек, который всегда заботился о своих солдатах. Он никогда не отпускал их на бойню, на какие-то бессмысленные нападения".

"Я не собираюсь оспаривать высокий рейтинг Владимира Владимировича в опросах - это очевидно", - продолжил он. "Но если он действительно так высок, то чего же тогда бояться?"

Федоров, редактор газеты "Аврора", сказал, что не верит в то, что Стрелкова освободят до голосования в следующем году.

"Наша правоохранительная система - это машина, которая не движется назад", - сказал он. По его словам, Стрелкова арестовали не за его высказывания о Путине - он часто и "жестко" критикует президента. Скорее, это была "сумма его влияния".

В августе Стрелков заявил из тюрьмы, что будет бороться с Путиным на выборах в марте следующего года.

"Я считаю себя более компетентным в военных вопросах, чем действующий президент, и уж точно более компетентным, чем министр обороны", - говорится в его заявлении, переданном через адвоката.

"Нынешний президент слишком добр", - продолжил он, и "водил за нос не только своих уважаемых западных и киевских партнеров, но и руководителей наших силовых структур, разведки и военно-промышленного комплекса".

Алексей Венедиктов, главный редактор российской радиостанции "Эхо Москвы", считает, что результат выборов может быть предрешен, но голосование все равно имеет огромное значение для Кремля. Иллюзия плебисцита остается для Путина политически важной, сказал он.

Особую озабоченность, по его словам, вызывает то, как убедить ультрапатриотов - сторонников Стрелкова и покойного главы наемников группы "Вагнер" Евгения Пригожина - проголосовать за Путина.

"Они увидели, что Путин слаб, и ушли еще дальше вправо", - сказал Венедиктов. Им всегда кажется, что этого мало: мало крови, мало территории, мало завоеваний".

"И Пригожин, и Стрелков как бы выступали от их имени. И сейчас задача состоит в том, чтобы вернуть этих людей Путину, сделать их лояльными Путину, чтобы Путин мог сказать: "Я твой. Я твой Пригожин. Я твой Стрелков".

Арест Гиркина - что известно

21 июля 2023 года Мещанский суд Москвы отправил Игоря Гиркина в СИЗО на два месяца. Спустя месяц боевик Гиркин начал жаловаться на проблемы со здоровьем.

12 сентября российский суд продлил арест бывшего Гиркина и оставил его в СИЗО на следующие три месяца.

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