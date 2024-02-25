По словам руководителя ГУР, цель оккупантов на этот год - удержать то, что уже оккупировано.

Российские оккупанты не смогут в 2024-м году реализовать неизменную цель и полностью захватить Донецкую и Луганскую области. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал журналистам начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

Он также рассказал о стратегических целях РФ на этот год.

"Стратегическая цель Российской Федерации не изменилась. Первое - уничтожение украинской государственности. То есть, операция по демонтажу государственности. То, что они начинали. Они поняли, что военным путем это не удастся, и пробуют достичь другими путями", - сказал Буданов.

При этом, по словам разведчика, в военном плане у захватчиков на этот год единственная цель.

"Они уже два года пытаются ее выполнить, но так и не выполнили: выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей и удержать то, что есть. За 2022 и 2023 годы они этого не смогли сделать. В 2024 также не смогут", - подчеркнул Буданов.

Ситуация на Донбассе - последние новости

17 февраля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский принял решение о том, что украинские подразделения выведут из Авдеевки, которую россияне активно штурмовали с начала октября.

Этот город находился на линии фронта с 2014 года.

Недавно стало известно, что россияне вошли в Ласточкино к западу от Авдеевки.

В то же время, подразделения Сил обороны Украины отошли на западную окраину Ласточкиного на Авдеевском направлении. Продолжаются ожесточенные бои.

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