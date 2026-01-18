Россия собирается нанести вред украинским атомным электростанциям, - Зеленский

Зеленский подчеркнул, что у Украины есть данные по объектам, по которым Россия делала разведку.

Украина располагает информацией о том, что Россия собирается нанести вред украинским атомным электростанциям. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

"Если бы россияне действительно серьезно хотели окончания войны, они бы сосредоточились на дипломатии, а не на ракетных атаках, не на блэкаутах и попытках нанести вред даже нашим атомным станциям. У нас есть данные по объектам, по которым Россия делала разведку, разведку для ударов. Все четко говорит о том, что дипломатия для России точно не приоритет", - рассказал украинский лидер.

Зеленский отметил, что украинская сторона информирует США о том, что происходит в Украине, а также о постоянных ударах России по энергосистеме Украины.

Зеленский добавил, что оккупанты всю неделю атаковали объекты "Нафтогаза" в разных регионах Украины. Он уточнил, что последний удар произошел вчера и он был по газодобыче.

РФ готовит удары по объектам, обслуживающим украинские АЭС - что известно

Ранее Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины сообщило, что Россия изучает варианты нанесения ударов по подстанциям передачи электроэнергии, которые обеспечивают работу украинских атомных электростанций. В разведке считают, что так россияне хотят заставить Украину подписать неприемлемые капитуляционные требования о прекращении войны.

В ГУР отметили, что путем уничтожения или вывода из строя указанных подстанций РФ стремится отсоединить энергоблоки АЭС от объединенной энергосистемы Украины, чтобы гражданские украинцы полностью остались без света и тепла.

