Графики отключений света на понедельник: когда не будет электроэнергии 19 января

Причиной введения ограничительных мер являются последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Завтра, 19 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений света и графики ограничения мощности для промышленных потребителей. Об этом сообщает "Укрэнерго".

Отмечается, что причиной введения ограничительных мер являются последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты Украины.

"Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - говорится в сообщении.

Также в "Укрэнерго" призвали потреблять электроэнергию экономно, когда она появляется по графику.

Ранее секретарь Комитета ВР по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Виктория Войцицкая рассказала, что сейчас работа украинской энергосистемы держится почти полностью на трех АЭС - Ривненской, Южноукраинской и Хмельницкой. Она заявила, что если эти три станции одновременно выйдут из строя, Украина столкнется с очень серьезными проблемами.

Войцицкая отметила, что при поддержке западных партнеров Украина сформировала стратегический запас оборудования. Поэтому даже если россияне смогут отключить от единой энергосистемы одну или две АЭС, вернуть их в строй можно будет значительно быстрее, чем если бы это произошло в предыдущие годы.

