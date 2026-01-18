Авторитет Путина понес удар из-за неспособности поддержать союзников, - WP

Издание отмечает, что ослабление международной позиции происходит на фоне растущего недовольства населения бесконечной войной.

По оценкам аналитиков, авторитет президента России Владимира Путина в стране и за рубежом падает в глазах президента Дональда Трампа, ключевых союзников Москвы и провоенного сообщества России, сообщает The Washington Post.

Издание отмечает, что они возмущаются из-за войны в Украине, которая, кажется, будет длиться вечно. В то время как лидеры союзников России, таких как Венесуэла, Сирия и Иран, устраняются от власти или становятся мишенями, международные обещания Путина звучат все более пусто.

В статье подчеркивается, что лжи Путина уже никто не верит, в то время как многие "прокремлевские ястребы" требуют более решительных действий для восстановления авторитета страны.

"Россия вынуждена совершить что-то ужасное, чтобы восстановить свою репутацию. Очень жаль, что мы вынуждены использовать такие аргументы. Но у нас нет выбора. В мире, подобном миру Трампа, имеют значение только жестокость, сила, массовое уничтожение", - заявил ультраправый российский идеолог Александр Дугин в комментарии, который намекал на разочарование сторонников режима.

Издание отмечает, что более транзакционная администрация США, которая значительно больше озабочена деньгами и сделками, чем демократией, вызывает путаницу в российской внешней политике, которая исторически базировала свою силу на реакции на позицию США.

"Все законы нарушаются, и Путин сейчас находится в довольно странном положении. Я бы не сказал, что его отношения с Трампом являются приоритетом, он не готов пожертвовать ради этого всем, его приоритетом является достойное завершение этой войны", - отметил на условиях анонимности для издания бывший высокопоставленный чиновник Кремля.

В публикации говорится, что хотя в 2025 году Путин лично подписал соглашения о стратегическом партнерстве с Венесуэлой и Ираном, он хранит молчание после шокирующего захвата Трампом венесуэльского президента Николаса Мадуро, а также обещаний Вашингтона помочь иранским антиправительственным протестующим. Добавляется, что Россия лишь призвала США соблюдать международное право.

По мнению аналитиков, российский диктатор ограничен необходимостью поддерживать отношения с Трампом, даже когда американские войска захватили российский нефтяной танкер.

Кроме того, неспособность Путина поддержать союзников в трудную минуту нанесла серьезный удар по проекции силы России за рубежом и ее авторитету на мировой арене.

"Россия выбирает ужасных, неэффективных партнеров, потому что никто другой не хочет дружить с ней. А когда эти режимы рушатся, как мы видели в Сирии, Россия не в состоянии исправить ситуацию. ... Россия не может помочь этим режимам стать более эффективными или удовлетворить потребности их населения ... или помочь им принять значимые ответные меры против США", - директор Центра Карнеги "Россия-Евразия" Александр Габуев.

Он добавил, что тесные отношения России с Венесуэлой исторически были важным сигналом для Вашингтона о том, что Москва имеет плацдарм в "заднем дворе" Америки, так же как США имеют его в Украине.

"Венесуэла была символом глобального влияния России. Теперь вся эта риторика впечатляюще обернулась против Кремля", - добавил Габуев.

В статье подчеркивается, что ослабление международной позиции происходит на фоне растущего недовольства населения бесконечной войной, которая разрушила миф о силе и непобедимости России и может погрузить страну в еще больший экономический и социальный упадок.

Отмечается, что война России против Украины длится уже дольше, чем ее участие во Второй мировой войне - это печальный рубеж, который был отмечен на прошлой неделе. Многие критики из провоенного сообщества страны назвали это признаком поражения России.

Издание поделилось, что за почти четыре года, в течение которых Россия застряла на востоке Украины, нацистские войска продвинулись почти до Москвы, прежде чем Красная армия отбросила их назад и захватила Берлин.

В статье указывается, что хотя и трудно оценить общественное мнение и авторитет Путина в авторитарной среде со строгими законами о цензуре, российский политолог из Берлина Екатерина Шульман, ссылаясь на недавние данные опроса общественного мнения, отмечает, что уровень пессимизма в российском обществе резко вырос в 2025 году.

"Мир сейчас является почти всеобщим желанием российского общества. С приходом администрации Трампа появилась волна надежды: наконец-то был виден конец войны, но эта надежда не оправдалась", - отметила Шульман.

Она считает, что российское общество подверглось психологическому удару. Поскольку нормальная политическая дискуссия невозможна, россияне не видят никакого решения или стратегии выхода, а только испытывают недовольство, тревогу и разочарование.

Ранее УНИАН сообщал, что по данным издания NYP, Россия продлила сроки захвата всего Донбасса до апреля 2026 года. Однако, как отмечает издание, этот срок так же причудлив, как и все предыдущие. Приводятся данные, что при нынешних темпах продвижения россияне смогут воплотить эту мечту разве что к середине 2027 года. При этом российский диктатор пытается убедить мир в том, что украинские линии обороны близки к падению. Путин делает это для того, чтобы президент США Дональд Трамп принудил Украину к капитуляции.

Также мы писали, что бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не верит в то, что можно изменить мнение главы Кремля Владимира Путина. Поэтому он советует проявлять настойчивость в отношениях с ним. Столтенберг убежден, что Путин, как и раньше, хочет контролировать всю Украину. По его мнению, если президент РФ поймет, что ему придется заплатить слишком высокую цену - кровью и деньгами - тогда он, возможно, может согласиться на решение, которое будет приемлемо для Украины.

