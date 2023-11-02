Местным властям рекомендовано вербовать в первую очередь зэков и уже отсидевших, лиц, находящихся под следствием, должников и т.п.

В России руководство регионов обязали еженедельно отчитываться о результатах вербовки рекрутов на войну против Украины. Об этом пишет издание "Важные истории", в распоряжении которого оказался соответствующий документ.

Письмо было разослано в местные органы власти канцелярией полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе. Теперь чиновники должны заносить в специальную отчетную таблицу данные о числе людей, с которыми они провели "консультации" о заключении контракта с Минобороны, и количество тех, кого удалось завербовать.

При этом в письме указаны категории лиц, которых нужно агитировать на войну. Среди них в частности – подозреваемые в совершении преступлений небольшой или средней тяжести, заключенные и недавно освободившиеся из тюрем, люди с большими долгами, безработные, недавно натурализованные граждане и претендующие на гражданство иностранцы.

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Мобилизация в России

Как писал УНИАН, ежемесячно в России мобилизуют более 20 тысяч человек. Такие данные приводит Главное управление разведки Минобороны Украины. Ставка делается на различные "неблагонадежные категории населения" – заключенных, должников и т.п. Главной мотивацией для них становятся финансовые выплаты.

Благодаря таким методам набора солдат, Россия остается нечувствительной к военным потерям. Военный эксперт Сергей Згурец отмечает, что потери в 300 тысяч солдат были бы колоссальным ударом для любой цивилизованной страны, но это не про Россию.

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