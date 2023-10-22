Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что командование агрессора широко практикует "принудительное подписание контракта" с бывшими военнослужащими.

На сегодня в России для продолжения войны против Украины ежемесячно мобилизуют более 20 тысяч человек.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в интервью Эспрессо, отметив, что мобилизация срочников планово продолжается, однако этого агрессору явно мало.

"Более 20 тысяч в месяц продолжают привлекаться разными способами. Это рекрутинг и среди заключенных, и среди должников, каких-то неблагонадежных категорий населения. О добровольцах там речь не идет. Мобилизация срочников планово продолжается. Рекрутинг, в том числе с мотивацией финансовой выплаты или, если человек не подписывает контракт, то какие-то санкции обещают", - отметил он.

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Юсов отметил, что командование агрессора широко практикует "принудительное подписание контракта" с бывшими военнослужащими.

"Вроде вызывают на сверку в военкомат, кладут контракт и в принципе назад человек не выходит, потому что иначе угрожают уже каким-то уголовным преследованием или другими проблемами в жизни", - пояснил Юсов, отметив, что ни о какой мотивации речь не идет.

"Это банальное желание заработать. Ну, в конце концов, те самые стиральные машинки и холодильники: мы все видели микроволновки, которые воруют россияне у украинцев", - добавил Юсов, отметив при этом, что Кремль предпочитает скрытую мобилизацию.

"Мобилизационные мероприятия продолжаются, они в основном носят скрытый характер. Пока не решились на очередную волну публичной мобилизации, хотя такие решения уже лежали на столе", сказал Юсов, отметив при этом, что общественное мнение в России ничего не стоит, однако страх перед бунтом у кремлевских карликов есть.

Мобилизация в России

19 сентября 2023 года стало известно, что в Кремле рассматривают сценарий полноценной мобилизации россиян на войну. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов.

В сентябре 2023 года эксперт пояснил, почему Путин еще не объявил всеобщую мобилизацию. По словам военного эксперта и майора запаса ВСУ Алексея Гетьмана, пока в России прямой мобилизации не будет, потому что Путину нужны хотя бы относительно демократические выборы.

По состоянию на 27 сентября 2023 г. общие потери оккупантов составили около 276 990 человек, а также тысячи единиц техники.

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