При нынешнем политическом режиме российское общество не чувствительно к военным потерям, поэтому огромное количество погибших солдат не удержит Россию от дальнейших попыток захватить Украину. Такое мнение в комментарии LIGA.net высказал военный эксперт, главред издания Defense Express Сергей Згурец.
Сегодня Генштаб ВСУ сообщил о пересечении отметки в 300 тысяч уничтоженных российских солдат. По словам Згурца, такие огромные потери были бы колоссальным ударом для любой цивилизованной страны.
"В цивилизованном мире они бы привели к тому, что боевые действия либо прекратились бы, либо население страны имело бы существенные претензии и свергло бы руководство, сжигающее население страны в захватнической войне", – объясняет эксперт.
Однако в случае с Россией цифра в 300 тысяч погибших не оказывает психологического эффекта на население. Згурец видит несколько причин этого: государственная пропаганда, репрессии против несогласных и бедность россиян, которые охотно соглашаются идти на фронт за огромную по российским меркам зарплату.
Эксперт уверен, что именно поэтому тяжелые потери на фронте не остановят Россию в ее попытках захватить больше украинской территории. Особенно с учетом того, что старшие командиры не несут никакой ответственности за высокие потери своих подразделений.
"Генералы, которые приводили к нелогичным действиям на фронте и существенным потерям личного состава, оставались на должностях. Они возглавляют оперативные направления или являются заместителями министра. Именно неизменность этих генералов продуцирует повторяемость российской стратегии, где количество потерь не имеет значения", – объясняет Згурец
По его словам, российское командование легко идет на высокие потери еще и потому, что мобилизационные ресурсы РФ превышают украинские в четыре раза.
Российские потери в Украине
Как писал УНИАН, сегодня украинский Генштаб в регулярной утренней сводке сообщил, что количество ликвидированных российских оккупантов перевалило за отметку в 300 тысяч человек.
Не менее впечатляющими выглядят и российские потери в военной технике. По данным Генштаба ВСУ, за время полномасштабного вторжения армия агрессора потеряла более 5,2 тысяч танков, 9,8 тысяч боевых бронемашин, 7,2 тысяч артиллерийских систем, почти 9,6 тысяч автомобилей.