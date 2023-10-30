Предположительно, ЧВК "Редут", в которую вербуют женщин, напрямую поддерживает Главное управление Гененштаба ВС РФ, отметила западная разведка.

Российская ЧВК "Редут" пытается вербовать женщин для войны против Украины.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в сети X (Twitter), ссылаясь на данные разведки. По ее данным, поддерживаемая российскими властями частная военная компания "Редут" впервые особенно пытается вербовать женщин для выполнения боевых задач в Украине.

"Недавние объявления в социальных сетях призывали женщин-новобранцев присоединиться к батальону "Борз", который является частью российской ЧВК "Редут", работать снайперами и операторами беспилотных летательных аппаратов. Предположительно, что "Редут" непосредственно поддерживается Главным управлением Генерального штаба Вооруженных сил РФ", - говорится в сообщении.

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При этом, в марте 2023 года министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в Украину было отправлено 1 тыс. 100 женщин, что составляет только около 0,3% от общей численности российских сил. Как указывают объявления "Редута", женщины сейчас на службе преимущественно занимаются оказанием медпомощи и обеспечением питанием.

Как добавила разведка, остается неясным, будут ли официальные российские силы обороны пытаться последовать примеру ЧВК и открывать больше боевых ролей для женщин.

Отмечается, что женщины изредка участвовали в боевых действиях в рядах пророссийских сил во время текущего конфликта. Однако в советской армии во время Второй мировой войны существовала сильная традиция привлечения женщин к боевым действиям, в частности, как снайперов.

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Ранее в СМИ появилась информация, что частная военная компания "Редут", которую контролирует Минобороны РФ, объявила набор женщин на боевые специальности в добровольческий батальон "Борз". Их отправят на фронт воевать против Украины. Им обещают ежемесячно платить около 2 200 долларов.

Стоит отметить, что РФ понесла в Украине огромные потери. Общие потери врага на 30 октября 2023 года составляют примерно 299 940 оккупантов.

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