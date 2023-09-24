Армии РФ критически не хватает бронемашин с возможностью огневой поддержки пехоты, уверен обозреватель Коваленко.

В сети активно обсуждают очередное "произведение" российского ВПК. В открытом доступе появилось фото, свидетельствующее о том, что россияне устанавливают морские реактивные противолодочные бомбометы РБУ-6000 на бронетранспортеры МТ-ЛБ ("мотолыга").

Как отметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко, нехватка бронемашин с возможностью огневой поддержки пехоты давно привела россиян к применению жутких "гомункулусов", создаваемых на базе очень и очень даже неплохого транспортного средства - МТ-ЛБ:

"Что мы только уже не видели на этом тягаче. И флотскую 25-мм спарку 2М-3М, и корабельные 2-УК-Т 1940-1945-х г.г., и миномет 2Б9 "Василек", и даже башню 120-мм установки 2С9 "Нона"...".

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По его мнению, устанавливая на МТ-ЛБ бомбометы РБУ-6000, оккупанты пытаются решить проблему огневой мощи и дальности:

"Ведь данные установки могут вести огонь на дистанции до 4,5 км, а бомбы РГБ-60 - это, по сути, неуправляемый реактивный снаряд 212-мм с фугасной боевой частью массой 23,5 кг при общей массе снаряда - 119 кг. Собственно, такая себе эрзац-РСЗО. Понятное дело, добиться от такого извращения какой-то относительно приемлемой точности не получится, тем более, что это флотская система, со всеми вытекающими, а стрельба будет осуществляться по принципу "куда-то туда".

Кроме того, Коваленко обратил внимание на массу РБУ-6000 в 3,5 тонны: "Полностью снаряженная с РГБ-60 - еще +1,5 тонны. И это все на бедолагу МТ-ЛБ, который в первую очередь тягач".

"Собственно, очередное решение с сомнительным КПД от безысходности" - подытожил эксперт.

Аналитики из Defense Express акцентировали еще на нескольких странных моментах. В частности, по их словам, остается загадкой, как как оккупанты эту установку заряжают и управляют стрельбой:

"Заряжать РБУ-6000 на "мотолыге" придется вручную, и это потребует очень больших трудозатрат для обслуживания этой машины. На кораблях зарядка РБУ-6000 происходит механизированно".

Потери России в Украине - данные Генштаба ВСУ

Как писал УНИАН, общие боевые потери Росси в Украине по состоянию на 24 сентября ориентировочно составили около 275 тысяч 850 человек личного состава. За минувшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 390 российских захватчиков.

Также Россия потеряла в Украине не меньше: танков - 4662, боевых бронированных машин - 8914, артиллерийских систем - 6233, средств противовоздушной обороны - 531, БПЛА оперативно-тактического уровня - 4888.

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