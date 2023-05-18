Александр Коваленко отметил, что его никто не интегрировал в "мотолыгу", а тупо взяли и поставили на неё.

Военный эксперт Александр Коваленко опубликовал фото очередного "произведения" российского военпрома.

"А вот и бессмертный 2Б9 "Василёк", самоходный автоматический гладкоствольный миномёт калибра 82 мм, разработанный в 1946 году и не потерявший до сих пор актуальности, на базе МТ-ЛБ", - написал он.

Коваленко отметил, что его никто не интегрировал в "мотолыгу", а тупо взяли и поставили на неё.

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"Конечно, "эксперты" могут меня поправить и напомнить, что есть версии 2Б9М на базе МТ-ЛБ и даже БМП-1, но всё же, всё это было заводской интеграцией миномёта в мобильную гусеничную базу. А в данном случае, ну вот просто поставили, подвязали и в бой! Точность и эффективность? Дискуссионно. Тенденция отсутствия средств поражения, созданных в полноценном производственном цикле, а не посредством рефлексии, продолжает убеждать в углублении демилитаризационных процессов ВПК РФ", - добавил эксперт.

Изобретения оккупантов - детали

Российские оккупанты отличились созданием очередного нелепого бронемонстра, призванного смягчить проблему дефицита современных вооружений. Так, на фронте был замечен танк Т-54 с установленным на нем 57-мм зенитным орудием С-60.

Александр Коваленко обратил внимание на то, что очень интересный экземпляр российского Т-62М отправляется в Украину в зону БД.