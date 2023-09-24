Уничтожено 23 артиллерийские системы, 21 беспилотник и 7 танков.

За минувшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 390 российских захватчиков.

Как сообщается в сводке Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook, общие боевые потери Российской Федерации по состоянию на 24 сентября 2023 года ориентировочно составили около 275 тысяч 850 человек.

Кроме того, украинские защитники и защитницы уничтожили:

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танков - 4662 (+7) единицы;

боевых бронированных машин ‒ 8914 (+2);

артиллерийских систем - 6233 – + 23);

средств противовоздушной обороны - 531 (+1) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 4888 (+21);

автомобильной техники и автоцистерн - 8734 (+18);

специальная техника - 914 (+2).

В то же время количество уничтоженных ракет, самолетов и вертолетов, кораблей и катеров, подводных лодок и РСЗО не изменилось.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, Силы обороны отбили атаки российских захватчиков на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, вытесняют врага в районе ивового.

Авиация Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки, 23 сентября, нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 7 - по зенитно-ракетным комплексам российских оккупантов.

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