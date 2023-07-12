Также женщина на видео утверждает, что у компании россиян отобрали паспорта.

Группу российских туристов задержали в аэропорту Тель-Авива по подозрению в нелегальной миграции, но те настаивают, что причин их удерживания якобы нет. Одна из россиянок записала плач на видео и попросила помощи у соцсетей.

На видео женщина ноет, что русских держат на территории аэропорта "без еды и воды" больше двух суток.

"Мы бъем тревогу. Нас депортировали из Израиля, вообще не объяснив причину, сказав, что мы эммигрируем, а приехали сюда в отпуск отдыхать. Мы больше двух суток находимся здесь, спим на картонках, едим то, что купим, потому что нам не предоставляют никакой еды. Никакой воды. То есть, ничего абсолютно", - жалуется гражданка РФ.

Далее русская добавила, что им пришлось "выбивать пледы у людей, которые уехали": "Мы брали пледы у них. Здесь холодно, находимся в спортивных костюмах".

Также женщина на видео утверждает, что у компании россиян отобрали паспорта. "Мы сегодня должны были улететь в Сочи, но мы не улетели, потому что на нас не хватило мест. Нас просто не отпускали, потому что нету мест", - сказала туристка.

"Нам не дают пройти к багажам, взять хоть какие-то вещи. Разговаривают с нами, как с г*вном. Купить еду или вещи в аэропорту мы можем только с паспортом, а паспортов у нас нет", - пожаловалась россиянка.

Российские СМИ подают произошедшее якобы как ошибку со стороны израильских властей. Что послужило причиной задержания россиян в реальности - неизвестно.

Русские за рубежом - последние новости

Из-за войны в Украине отношение к россиянам за границей у иностранцев резко ухудшилось. Недавно примечательный инцидент произошел в одном из отелей Турции - там на российских туристов ни с того, ни с сего начали "сыпаться" бутылки на балконе.

Примечательно, что конфликты чаще всего провоцируют сами граждане страны-агрессора. За границей россиян часто разоблачают на поддержке "русского мира" армии захватчиков, а также в нападениях на украинцев.

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