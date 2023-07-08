Потом их еще и якобы избил охранник топовой гостиницы.

В одном из топовых отелей Турции на туристов из России странным образом падали бутылки с балкона, а потом их еще и избили охранники.

О бедах граждан страны-террориста в цивилизованном мире сообщают русские паблики. Отмечается, что инцидент произошел в отеле Nox Inn Deluxe Hotel 5*.

"На российских туристов дважды бросали бутылку с балкона, чудом не попали. После обращения на рецепцию отеля, охранники вообще избили российского туриста. Администрация отеля полностью игнорирует все обращения. Говорят, что так нам, россиянам, и надо. Турки пытаются замять дело с полицией. Мужик в реанимации", - говорится в сообщении.

На видео с месте событий слышно, как россиянка, вероятно родственница пострадавшего, с криками и руганью требует вызвать врача. Персонал вел себя довольно спокойно и пытался объяснить что-то россиянке. Впрочем, женщина криками перебивала любые попытки диалога.

Подобные инциденты

Россиянам не рады за границей, поэтому нередко с ними происходят случаи избиения. В прошлом году в турецкой Алании поляки избили российских туристов за отказ обсуждать кровавую войну, которую Россия развязала в Украине.

Персонал поддержал поляков и молча наблюдал за конфликтом. На место происшествия впоследствии приехала полиция, но поляки успели уйти. В то же время россиян посадили в камеру и отпустили только под утро.

Впоследствии скандальный российский блогер-миллионник Миша Литвин заныл о русофобии в Европе и пожаловался на поляка, который с пренебрежением отреагировал на его национальность.

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