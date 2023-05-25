Женщина на момент скандала уже разбирала фразу.

Неадекватная россиянка, проживающая в США, решила публично отблагодарить "вагнеровцев" за уничтожение украинского города Бахмут, где до сих пор идут жесточайшие бои, соответствующей надписью у себя на гараже. Это увидели ее соседи и провели "разъяснительную работу".

На опубликованном Visegrád 24 видео женщина синей краской разрисовала ворота в гараж рашистской свастикой "Z" и "V" и оставила фразу: "Бахмут наш, спасибо...". Однако часть надписи уже была снята, видимо, благодаря реакции небезразличных соседей, владеющих русским языком. Издание отмечает, что это были украинцы.

На вопрос, зачем женщина это сделала, та ответила только упреком: "Вас это так напрягает?!". Затем ей разъяснили, что по факту Россия уничтожила город, его уже просто не существует, но русская на эти слова не реагировала и продолжала разбирать "творчество".

Видео дня

"Вам в этой стране нет места. Езжайте тогда в Бахмут. Увидите, сколько детей там погибло. Чтобы написать такой месседж, надо быть полностью дебилом", - сказал один из мужчин.

Также россиянку призвали снять "грязный флаг" (триколор - УНИАН): "Что, Бахмут уже в России?" - возмущенно спросили у женщины, на что она ответила: "Да, уже в России".

"Количество трупов русских в Бахмуте не означает, что это Россия", - добавил другой мужчина на украинском.

Россиянке было нечем аргументировать. Свой ответ она свела к "идите на фронт". "Как вы любите свою Родину на расстоянии", - съехидничала россиянка. Правда, не уточнила, почему она сейчас в США, а не "любит свою Родину" дома - в России.

Поддержка россиянами войны против Украины - что известно

И хоть агрессию против украинцев поддерживает 75% россиян, в России растут пессимистические настроения по поводу будущего своей страны. За границей россиян часто разоблачают на поддержке "русского мира" армии захватчиков, а также в нападениях на украинцев.

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