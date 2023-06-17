Четверть виз, полученных владельцами российских паспортов в 2022 году, была выдана властями Испании.

С момента введения ограничений в отношении российских туристов после вторжения РФ в Украину более года назад, россияне быстро нашли альтернативу своим привычным местам отдыха, Как сообщает SchengenVisaInfo.com, одной из стран, которая продолжает охотно выдавать визы россиянам, является Испания.

Отмечается, что Испания всегда была известным туристическим направлением для российских отдыхающих: в 2019 году в посольства Испании в России было подано более полумиллиона заявлений на получение шенгенской визы из общего числа 4,1 миллиона заявлений, поданных россиянами в том же году. Почти в четыре раза больше, около 1,8 млн россиян, отдохнули в Испании в 2019 году.

При этом отмена странами ЕС соглашения об упрощении визового режима с Россией в 2022 году, в том числе увеличение визового сбора для российских заявителей с 35 евро до 80 евро, не отпугнула россиян от отдыха в Испании.

Отмечается, что Испания остается лидером по выдаче шенгенских виз в России. Так, согласно недавно опубликованной статистике, четверть виз, полученных владельцами российских паспортов в 2022 году, была выдана испанскими властями, это 154 450 из 603 955 выданных шенгенских виз.

Другими странами Шенгенской зоны, выдавшими большое количество виз россиянам в 2022 году, являются:

Финляндия - 105 323 (782 173 в 2019 г.)

Италия - 103 099 (548 057 в 2019 г.)

Греция - 61 840 (407 339 в 2019 г.)

Франция - 55 285 (480 968 в 2019 г.)

Германия - 38 809 (325 754 в 2019 г.)

Венгрия - 25 081 (69 749 в 2019 г.)

"В соответствии с этими данными Ассоциация туроператоров России (АТОР) советует гражданам России обращаться за шенгенскими визами в консульские учреждения Венгрии, Греции и Италии в России, называя эти страны лучшими вариантами для получения визы", - говорится в статье.

Визовые санкции для россиян

В сентябре 2022 года ЕС отменил упрощенный визовый режим с РФ - сервисный сбор вырос до 80 евро, а срок рассмотрения анкет увеличился до 45 дней. При этом некоторые страны ЕС вообще перестали выдавать шенгенские визы россиянам, среди них Чехия, Литва, Эстония, Латвия и Польша.

Также сообщалось, что визовый центр Франции ввел для россиян предоплату при записи на прием - 35,5 евро.

Вас также могут заинтересовать новости: