В то же время местные власти убеждают, что масштабы взрыва не так уж и значительны.

Террорист Игорь Стрелков-Гиркин иронично прокомментировал мощный взрыв в маленьком городке Кириевск под Тулой. Боевик намекнул, что зона "спецоперации" уверенно расширяется.

"Судя по всему, зона "СВО" продолжает планомерно (и даже с опережением графика) расширяться", - прокомментировал Гиркин.

Несмотря на то, что в Сети появилось десятки видео с потрещенными домами и разбитыми стеклами в целом жилом квартале, местные власти заявили, что якобы пострадали только три дома.

Видео дня

О причинах взрыва официально молчат, отмечая, что сейчас опасности для населения и инфраструктуры якобы нет. Два человека якобы получили легкие ранения.

Взрыв под Тулой

Сегодня в Тульской области РФ прогремел сильный взрыв. Местные жители выложили видео с глубокой воронкой. Известно о двух пострадавших: парнях и девушке, их порезало осколками стекла.

Жители предполагают, что причиной взрыва мог стать беспилотник. На прошлой неделе беспилотник уже падал в Тульской области.

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