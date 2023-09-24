Харламов со сцены обратился к российскому правительству с вопросом о том, существует ли у руководства страны-агрессора какой-то план.

На фоне массовых антироссийских санкций и критичного обвала рубля, ситуацию в России начали высмеивать уже даже на росТВ.

Так, российский комик и шоумен Гарик Харламов в эфире программы Comedy Club высмеял заискивание президента РФ Владимира Путина перед его турецким коллегой Рэджепом Эрдоганом.

Также Харламов высмеял падение российской валюты до отметки 100 единиц за доллар и тот факт, что уже около 130 стран мира закрыли въезд для граждан РФ.

Харламов со сцены обратился к российскому правительству с вопросом, о том, существует ли у руководства страны-агрессора какой-то план.

Обвал российского рубля

В августе 2023 года рубль обвалился до 100 единиц за доллар. Рубль вошел в тройку слабейших валют мира.

Стремительное падение рубля зацепило 80% российских компаний.

Путин прокомментировал ситуацию с замороженными золотовалютными резервами и обвалом рубля. "Я не думаю, что здесь есть какие-то совсем неустранимые проблемы и сложности", - заявил агрессор, отметив при этом, что резких движений по решению вопросов с российской национальной валютой никто делать не будет.

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