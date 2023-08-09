За семь месяцев 2023 года рубль потерял относительно доллара 57%.

На фоне массовых антироссийских санкций, введенных в связи с вторжением РФ в Украину, российский рубль вошел в первую тройку слабейших валют в мира и лидирует по волатильности.

Как сообщает Bloomberg, валюта страны-агрессора, по темпам падения обогнала даже турецкую лиру. За семь месяцев 2023 года рубль потерял относительно доллара 57%, евро - 73%. Сейчас банки в среднем предлагают более 97 рублей за 1 доллар и более 107 рублей за евро. При этом падение валюты продолжается.

"Рубль ослаб на 23% по отношению к доллару в этом году, что поставило его в тройку худших показателей развивающихся рынков с турецкой лирой и аргентинским песо", - говорится в материале.

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По состоянию на 16:40 по Киеву за один доллар давали 98,10 руб. Как говорится в материале: "Рубль приближается к 100 за доллар. Это уровень, который в последний раз наблюдался в течение первого месяца после того, как Путин отдал приказ о вторжении в Украину".

В Центробанке агрессора заявили, что падение российской валюты связано с сокращением экспорта и одновременным расширение импорта. Как говорится в материале, валюта агрессора упала в цене почти вдвое по сравнению с прошлогодним пиком контроля над капиталом на фоне увеличения государственных расходов, падения доходов от энергетики и стремления россиян размещать средства на зарубежных счетах.

Крах российской влюты

Ровно через год после вторжения РФ в Украину, 24 февраля 2023 года российский рубль упал до минимума за последние 10 месяцев.

6 апреля 2023 года впервые за год российский рубль рухнул до рекордного минимума. Было зафиксировано самое большое падение валюты агрессора с апреля 2022 года.

7 апреля 2023 года российский рубль пробил годовой минимум.

По состоянию на 29 июня 2023 года провалившийся мятеж Пригожина обрушил российский рубль до исторического минимума. Курс доллара поднялся до отметки 87,47 рубля - самого высокого значения с конца марта 2022 года.

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