Основной проблемой для бизнеса в связи с девальвацией рубля более 67% респондентов назвали рост закупочной стоимости товаров и сырья.

Стремительное падение российского рубля коснулось подавляющего большинства компаний, работающих на территории РФ.

Как сообщает Forbes, со ссылкой на результаты опроса сервиса "Актион Управление" среди генеральных директоров, управляющих менеджеров и основателей российского бизнеса, падение рубля ощутили на себе 81,1% российских компаний. 44% компаний, работающих на территории страны-агрессора, ощутили серьезный ущерб для бизнеса.

Почти половина участников опроса планируют поднять цены на 5–10%, треть – на 20–30%, 17,4% – в пределах 5%, около 5% — более чем на 30%. Предпринимают меры, чтобы компенсировать ущерб, более 70% участников опроса. В частности, 42,5% сокращают расходы, а 44,6% — повысили цены.

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Основной проблемой для бизнеса в связи с девальвацией рубля более 67% респондентов назвали рост закупочной стоимости товаров и сырья. Снижение покупательской способности отметили 47,6% опрошенных, а около 40% заявили о существенном падении рентабельности бизнеса. На рост стоимости логистики пожаловались 34,7%.

Обвал российского рубля

7 апреля 2023 года российский рубль пробил годовой минимум.

За семь месяцев 2023 года рубль потерял относительно доллара 57%. По состоянию на 9 августа 2023 года российский рубль вошел в тройку слабейших валют мира.

По состоянию на 29 июня 2023 года провалившийся мятеж Пригожина обрушил российский рубль до исторического минимума. Курс доллара поднялся до отметки 87,47 рубля - самого высокого значения с конца марта 2022 года.

12 августа 2023 года рубль обвалился до 100 единиц за доллар. Большее падение было зафиксировано только в марте 2022 года, когда российский рубль упал до отметки 107 рублей за доллар.

Российский центробанк экстренно повысил ключевую ставку. Рубль после решения ЦБ окончательно перешел к снижению. Эксперты считют, что все плохое, что могло произойти с экономикой РФ, случилось в один день.

Взбешенный обвалом рубля Путин созвал экстренное совещание. Сообщалось, что президент РФ потребовал от экспортеров конвертировать часть своей валютной выручки.

В СМИ сразу же появилась информация о том, что из-за обвала рубля Путину придется выбирать между войной и спасением своей экономики.

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