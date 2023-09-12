Путин уверяет, что ни замороженные золотовалютные резервы, ни обвалившийся рубль не являются проблемой для страны-агрессора.

На фоне массовых антироссийских санкций, введенных в связи с вторжением РФ в Украину, президент страны-агрессора Владимир Путин прокомментировал ситуацию с замороженными Западом золотовалютными резервами.

Как сообщает российский "Интерфакс", во время выступления на Восточном экономическом форуме, агрессор заявил, что Россия уже заработала вдвое больше, чем составляли замороженные резервы.

"Я знаю, что наши золотовалютные резервы заморожены. Мы уже вдвое больше заработали. Но даже не об этих 300 млрд, речь идет о подрыве доверия к тем, кто это сделал", - заявил Путин.

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Также в своем выступлении он уделил внимание обвалившемуся рублю. "Я не думаю, что здесь есть какие-то совсем неустранимые проблемы и сложности", - заявил Путин, отметив при этом, что резких движений по решению вопросов с российской национальной валютой никто делать не будет.

Золотовалютные резерны агрессора

В сентябре 2022 года министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что у западных партнеров есть политическое согласие отдать Украине в 300 млрд долл. золотовалютных резервов РФ, но нужно разработать соответствующий юридический механизм.

Обалившийся рубль

9 августа 2023 года рубль вошел в тройку слабейших валют мира. За семь месяцев 2023 года рубль потерял относительно доллара 57%.

12 августа 2023 года рубль обвалился до 100 единиц за доллар.

16 августа СМИ писали о том, что Москва готовит экстренные ограничения для поддержки рубля.

По состоянию на конец августа 2023 года стремительное падение рубля зацепило 80% российских компаний. Основной проблемой для бизнеса в связи с девальвацией рубля более 67% респондентов назвали рост закупочной стоимости товаров и сырья.

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