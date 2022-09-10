Все это происходит на фоне успехов Вооруженных сил Украины на фронте.

В России начинают "отмазывать" президента Владимира Путина от войны с Украиной.

Об этом рассказал экс-сотрудник СБУ, эксперт Института будущего Иван Ступак в эфире 24 канала.

"Пошла такая история, что путина уже осторожно начинают "отмазывать" от войны. То есть, что это не он принял решение, это было коллективное решение", – отметил он. Видео дня

По мнению эксперта, в российской верхушке грядут кадровые решения, которые пойдут только на пользы Украине.

"Будут кадровые решения в российской верхушке. Путин не простит тех людей, которые ездили непосредственно на оккупированные территории", – считает Ступак.

Он уверен, что все эти решения добавят РФ "турбулентности", а вот Украине – больше перспектив.

Контрнаступление ВСУ на Харьковском направлении

Ранее сообщалось, что ВСУ освободили от российских оккупантов Купянск в Харьковской области.

Всего на Харьковском направлении украинские бойцы уже отвоевали у оккупантов 2,5 тысяч километров.

Контрнаступление ВСУ на юге

Вооруженные силы Украины 29 августа пошли в наступление на юге. Украинские бойцы прорвали первую линию обороны россиян в Херсонской области.

В тот день стало известно, что оккупанты принялись бежать: 109-й полк так называемой "ДНР" отошел со своих позиций в Херсонской области, а российские десантники, которые были их поддержкой, бежали с поля боя.

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