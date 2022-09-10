В России начинают "отмазывать" президента Владимира Путина от войны с Украиной.
Об этом рассказал экс-сотрудник СБУ, эксперт Института будущего Иван Ступак в эфире 24 канала.
"Пошла такая история, что путина уже осторожно начинают "отмазывать" от войны. То есть, что это не он принял решение, это было коллективное решение", – отметил он.Видео дня
По мнению эксперта, в российской верхушке грядут кадровые решения, которые пойдут только на пользы Украине.
"Будут кадровые решения в российской верхушке. Путин не простит тех людей, которые ездили непосредственно на оккупированные территории", – считает Ступак.
Он уверен, что все эти решения добавят РФ "турбулентности", а вот Украине – больше перспектив.
Контрнаступление ВСУ на Харьковском направлении
Ранее сообщалось, что ВСУ освободили от российских оккупантов Купянск в Харьковской области.
Всего на Харьковском направлении украинские бойцы уже отвоевали у оккупантов 2,5 тысяч километров.
Контрнаступление ВСУ на юге
Вооруженные силы Украины 29 августа пошли в наступление на юге. Украинские бойцы прорвали первую линию обороны россиян в Херсонской области.
В тот день стало известно, что оккупанты принялись бежать: 109-й полк так называемой "ДНР" отошел со своих позиций в Херсонской области, а российские десантники, которые были их поддержкой, бежали с поля боя.
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