Попова также опубликовала фото украинских военных с сине-желтым флагом перед зданием горсовета Купянска.

Украинские военные освободили от российских оккупантов Купянск на Харьковщине.

Об этом сообщила советник председателя Харьковского областного совета Наталья Попова.

"Купянск - это Украина. Слава ВСУ", - написала она. Видео дня

Попова также опубликовала фото украинских военных с сине-желтым флагом перед зданием горсовета Купянска.

В то же время официального подтверждения от Генштаба или других ведомств нет.

Как сообщал УНИАН, вчера стало известно, что Вооруженные Силы Украины, вероятно, в течение следующих 72 часов освободят Купянск от российских оккупантов.

А сегодня британская разведка сообщила, что украинские части теперь грозят Купянску и его захват будет значительным ударом для России.

Как заявил военный эксперт Олег Жданов, освобождение Купянска от оккупантов является очень важным для ВСУ, поскольку это полностью перережет логистику Изюмской группировки российских войск.

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