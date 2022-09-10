Кроме того, глава ОВА вспомнил еще о двух городах.

На фоне сообщений в сети о вероятном наступлении украинских воинов в Лисичанске глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заинтриговал серией публикаций, а затем подтвердил начало операции.

Посты появились у его Телеграм-канале.

Успешное контрнаступление ВСУ на Харьковщине уже приближается и к Луганщине. Первыми украинских воинов встретят Сватово и Кременная.

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"Сватово и Кременная, как у вас дела? Я просто поинтересовался", - написал Гайдай.

Потом он вспомнил и о Лисичанске на фоне новостей о начале освобождения города.

"Лисичанск... замечательный украинский город. Ох и работы будет по восстановлению", - написал Гайдай.

Впоследствии в комментарии "Суспильному" Гайдай подтвердил, что украинские воины уже на окраине Лисичанска.

"Украинские военные находятся на окраинах Лисичанска на Луганщине", - сказал он, воздержавшись от подробностей.

Война в Украине: контрнаступление ВСУ

Напомним, оккупационные войска РФ рано утром 24 февраля ворвались в Украину, атаковали военные и гражданские объекты и захватывали населенные пункты, в частности, в Харьковской области

Армия дает достойный отпор оккупантам и в конце августа пошла в контрнаступление. 9 сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что наши воины на Харьковщине освободили более 30 населенных пунктов.

Вчера стало известно, что Вооруженные Силы Украины, вероятно, в течение следующих 72 часов освободят Купянск от российских оккупантов.

А сегодня британская разведка сообщила, что украинские части теперь грозят Купянске и его захват будет значительным ударом для России.

Как заявил военный эксперт Олег Жданов, освобождение Купянска от оккупантов является очень важным для ВСУ, поскольку это полностью перережет логистику Изюмской группировки российских войск.

Советница председателя ОВА Наталья Попова подтвердила, что украинские военные освободили от российских оккупантов Купянск на Харьковщине. Впоследствии появилась информация об освобождении Изюма и Лимана. Генштаб пока не комментирует.

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