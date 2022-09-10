У украинского общества есть четкое видение завершения войны.

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что Кремль все еще не готов к переговорной позиции Украины, несмотря на очевидные успехи начала контрнаступления ВСУ на поле боя.

Об этом он рассказал в эфире НВ 10 сентября.

По словам Подоляка, Кремль – "очень изолированная среда", доступ к Путину имеет ограниченный круг лиц.

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"К сожалению, Россия не является адекватной страной, у них нет анализа. Считаю, что Путин вообще не понимает, что происходит на поле боя. Определенные данные есть, но в целом не понимает... Они (россияне) в разочаровании и шоке, но все еще считают, что могут сломать Украину, продолжать вот эту хаотичную атаку на наши большие города. Они это так себе видят", – отметил он.

Подоляк добавил, что у общества есть четкое видение завершения войны – вывод российских войск за пределы международно признанных границ Украины и надежные гарантии безопасности дальнейшего сосуществования с РФ.

"После Киевской области ... когда мы увидели ужас военных преступлений России, к этому консенсусу добавилось еще кое-что – мы должны взять от России большую сумму долгов, чтобы они заплатили за все эти преступления конкретно: либо большими юридическими сроками, либо (жизнями) определенного количества людей на поле боя. Вот этот консенсус существует. Россия все еще не понимает, что может отвести (войска)", – добавил Подоляк.

Сейчас позиция Украины заключается в том же полном выводе российских сил без всяких "линий разграничения", репарациях, гарантиях безопасности и юридической ответственности военных преступников.

Война в Украине: актуальные данные

ВСУ официально пошли в контрнаступление на юге в конце августа. По состоянию на 9 сентября, по подсчетам Института изучения войны, защитники отбили у врага 2,5 тысячи квадратных километров.

По словам представительницы ОК "Пивдень" Натальи Гуменюк, ВСУ на разных направлениях на юге продвинулись на расстояние от двух до нескольких десятков километров.

Контрнаступление на юге продолжается одновременно с операциями украинских сил на линии Харьков – Изюм. Украинские силы продолжают ежедневно атаковать российские понтонные и паромные переправы на юге, однако сохраняют суровую оперативную тишину.

8 сентября ВСУ официально отчитались президенту об освобождении Балаклеи Харьковской области. Утром, 10 сентября, появилась информация об освобождении Купянска.

По мнению аналитиков, украинские войска могут создать угрозу окружения сил противника в Изюме. Британские разведчики, в свою очередь, констатируют, что нападение ВСУ под Харьковом было для россиян неожиданным.

Пока российское командование ответило демонстрацией стягивания "резервов" к разбитым группировкам.

США вечером 9 сентября впервые назвали действия ВСУ возле Херсона "контрнаступлением". Накануне глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что считает операцию Вооруженных сил Украины "вдохновляющей", а глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли видит в ней "устойчивый прогресс".

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 52 150 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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