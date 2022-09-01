Ракетно-артиллерийскими подразделениями отработаны огневые задачи по трем пунктам управления, радиолокационной станции и тому подобное.

На юге подразделения Вооруженных сил Украины за ночь ликвидировали более 30 российских оккупантов.

Об этом сообщил представитель Оперативного командования "Юг" Владислав Назаров, комментируя обстановку по состоянию на 12:00.

Он отметил, что ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ отработали огневые задания по трем пунктам управления, радиолокационной станции, двух районах сосредоточения вражеской живой силы, вооружения и техники.

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"В целом подтвержденные потери противника за ночь составили 33 рашиста, 4 танка Т-72, 3 гаубицы "Мста-Б", 4 единицы авто-бронетехники и еще склад боеприпасов в Баштанском районе", - сказал Назаров.

Он добавил, что также подразделения ВСУ предотвратили попытку оккупантов обустроить новую понтонную переправу в районе Дарьевки.

"Огневой контроль на Каховском мосту оставил несколько дополнительных отверстий, продолжая фиксацию неработоспособности инфраструктурного объекта", - добавил Назаров.

Напомним, ВСУ точными, "хирургическими" ударами "отрезали" российскую армию от поставок вооружения и личного состава в Херсонскую область из оккупированного Крыма.

Как сообщал УНИАН, ВСУ пошли в контрнаступление на юге: 29 августа украинские бойцы прорвали первую линию обороны россиян в Херсонской области.

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