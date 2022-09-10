Тем временем украинские воины поделились первыми кадрами из освобожденного города.

Оккупационные войска РФ покинули город Изюм и несколько других населенных пунктов в Харьковской области.

Об этом заявил так называемый "первый заместитель министра информации ДНР" Даниил Безсонов в Telegram, а также пропагандистское РБК со ссылкой на военкоров.

"Да, из Изюма ушли, как и из некоторых других населенных пунктов Харьковского направления. Конечно, это плохо. Конечно, это результат ошибок высокого командования. Но не нужно искать в этом скрытых смыслов. Дело не в договорняках и не в измене. Просто, воюем, как умеем. На всех уровнях. Где лучше, где хуже. Главное – признать ошибки и сделать правильные выводы", - заявил Бессонов. Видео дня

Российские пропагандисты Александр Коц и Евгений Поддубный, называющие себя "военкорами", также подтверждают уход оккупантов из Изюма. По убеждению последнего, это правильное решение командования "при сложившихся обстоятельствах". По его словам,"окружение российской группировки в Изюме было бы катастрофой".

Коц подтвердил, что россияне оставили Балаклею и Купянск.

Тем временем украинские воины публикуют первые кадры входа в освобожденный Изюм. На въезде в город уже установили украинский флаг.

"Мы уже в Изюме. Будем гнать этих п*даров до самой, с*ка, Москвы", - заявил один из воинов.

Война в Украине: контрнаступление ВСУ

Напомним, оккупационные войска РФ рано утром 24 февраля ворвались в Украину, атаковали военные и гражданские объекты и захватывали населенные пункты, в частности, в Харьковской области

Армия дает достойный отпор оккупантам и в конце августа пошла в контрнаступление. 9 сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что наши воины на Харьковщине освободили более 30 населенных пунктов.

Вчера стало известно, что Вооруженные Силы Украины, вероятно, в течение следующих 72 часов освободят Купянск от российских оккупантов.

А сегодня британская разведка сообщила, что украинские части теперь грозят Купянске и его захват будет значительным ударом для России.

Как заявил военный эксперт Олег Жданов, освобождение Купянска от оккупантов является очень важным для ВСУ, поскольку это полностью перережет логистику Изюмской группировки российских войск.

Советница председателя ОВА Наталья Попова подтвердила, что украинские военные освободили от российских оккупантов Купянск на Харьковщине. Потом появилась информация об освобождении Изюма и Лимана. Генштаб пока не комментирует.

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