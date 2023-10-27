На фоне слухов об ухудшении здоровья Путина и даже его смерти будущее России остается неясным, пишет The Independent.

В случае смерти или свержения президента России Владимира Путина Кремль автоматически временно возглавит глава правительства Михаил Мишустин. При этом у Совета Федерации РФ будет 14 дней, чтобы объявить досрочные президентские выборы. Среди возможных кандидатов на занятие места Путина, в частности, называют Медведева, Кириенко, Шойгу, пишет The Independent.

Как известно, срок пребывания Путина на посту президента РФ истекает в следующем году. При этом внесенные в конституцию изменения в 2020 году ему дали возможность править до 2036 года.

Как отмечается в публикации, на фоне слухов об ухудшении здоровья Путина и даже его смерти будущее России остается неясным. Среди возможных преемников Путина значатся:

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Михаил Мишустин (некоторые считают его маловероятным кандидатом на постоянное назначение, учитывая недостаточную популярность среди ближайшего окружения Путина);

Дмитрий Медведев (один из ближайших соратников Путина, считается одним из его потенциальных преемников)

Сергей Кириенко (первый заместитель главы администрации с 2016 года и известен как член ближайшего окружения Путина);

Сергей Шойгу (когда-то был признан в России самым популярным политиком после Путина);

Николай Патрушев (секретарь Совета безопасности России, работал с Путиным в КГБ).

Другие предложения относительно возможного нового руководителя Кремля в случае смерти Путина включали мэра Москвы Сергея Собянина, бывшего телохранителя Алексея Дюмина и главу его администрации Дмитрия Козака.

Слухи о смерти Путина

Напомним, 22 октября в сети начали распространяться слухи о том, что у Путина произошла остановка сердца.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что слухи о его "смерти" - информационная ложь.

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