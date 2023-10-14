Сейчас Украина ищет решение для решения этой проблемы.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщает, что по состоянию на сейчас в соответствии с нормами международного права президент Российской Федерации Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин и министр иностранных дел Сергей Лавров являются неприкосновенными за преступление агрессии против Украины.

Об этом глава МИД Украины сказал в интервью ведущей новостей ТСН Наталье Мосейчук.

"В международном праве есть священное правило об иммунитетах тройки - это президент, премьер-министр и министр иностранных дел", - сказал Кулеба.

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В то же время, министр уточнил, что эти иммунитеты может обходить Международный уголовный суд. "Но он не может судить преступление агрессии России против Украины в силу своих норм", - добавил глава МИД.

Таким образом, Кулеба подчеркнул, что по состоянию на сейчас в международном праве президент РФ Путин, премьер Мишустин и министр иностранных дел Лавров являются неприкосновенными.

"Это правда. И мы все это время ищем решение как найти решение этой проблемы. Потому что эта проблема имеет две составляющие. Первая составляющая - это эта тройка, которых однозначно надо наказывать. Но там есть и много других вкусных персонажей - Шойгу, Патрушев, Володин. Вся эта клика, которая так же причастна к преступлению агрессии против Украины и сделала нам много зла. Их тоже надо судить", - сказал Кулеба.

Он добавил, что надо искать решение для всех российских чиновников с целью наказания.

"А другие страны, - наши друзья и партнеры, - опасаются, что если будет создан какой-то совершенно беспрецедентный трибунал, чтобы он охватил и первую и вторую группу в одной юрисдикции - то та же Россия совместно с какими-то своими близкими сателлитами-странами сможет обезьянничать такие трибуналы уже против других стран", - сказал Кулеба.

Ордер на арест Путина - детали

17 марта вторая палата досудебного рассмотрения МУС выдала ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Их подозревают в незаконном принудительном перемещении украинских детей. Это означает, что они могут быть арестованы на территории стран, ратифицировавших Римский статут.

Вашингтон рассматривает возможность помочь Гааге собрать больше доказательств и разведывательных данных, чтобы доказать обвинения против Путина.

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