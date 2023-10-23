Российского диктатора реанимировали в его резиденции, сообщили журналисты.

В воскресенье вечером, 22 октября, российскому диктатору Владимиру Путину стало плохо в одной из его резиденций - он упал в спальне, судорожно изгибался на полу, закатив глаза.

Лежащим на полу главаря россиян нашли сотрудники его службы безопасности, которые находились на дежурстве, были вызваны медики, сообщил Telegram-канал "Генерал СВР". "…Вчера около 21:05 по московскому времени сотрудники службы безопасности… услышали шум и звуки падения, доносившиеся из спальни президента. Два сотрудника службы безопасности немедленно последовали в спальню президента и увидели Путина лежащего на полу возле кровати и перевернутый столик с едой и напитками. Вероятно, при падении президент задел и обрушил на пол стол и посуду…", - отмечается на канале.

На место прибыли медики, которые были на дежурстве в резиденции - находились в одной из соседних комнат. "Врачи провели реанимацию, предварительно выяснив, что у президента остановка сердца. Помощь была оказана вовремя, сердце запустили, и Путин пришел в сознание", - выяснили журналисты.

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По сведениям канала, диктатора отправили в комнату, специально оборудованную для того, чтобы в ней можно было провести реанимацию, там есть новейшая техника. "Состояние президента удалось стабилизировать, он находится под постоянным присмотром медиков", - подчеркивается в сообщении.

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В сети уже на протяжении многих лет распространяется информация, что Владимир Путин серьезно болен, в частности, ему приписывали разные виды рака.