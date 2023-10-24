Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник прокомментировал набирающую популярность теорию о том, что 71-летний Владимир Путин имеет тяжелые проблемы со здоровьем, а вместо него на публичных мероприятиях выступает двойник.
"Никаких нету двойников", - сказал Песков, добавив, что подобные сообщения вызывают в Кремле лишь "улыбку".
"Очередной уткой", по словам Пескова, являются появившиеся в интернете сообщения о том, что у Путина в минувшие выходные возникли "проблемы с сердцем".
"С ним все хорошо", - заверил Песков.
Слухи о сердечном приступе Путина - подробности
Вчера турецкие, британские и итальянские СМИ сообщили, что у Путина случился сердечный приступ.
Онт ссылались на анонимный Telegram-канал "Генерал СВР". Якобы в воскресенье вечером, 22 октября, российскому диктатору Владимиру Путину стало плохо в одной из его резиденций - он упал в спальне, судорожно изгибался на полу, закатив глаза.
Лежащим на полу главаря россиян нашли сотрудники его службы безопасности, которые находились на дежурстве, были вызваны медики
"…Вчера около 21:05 по московскому времени сотрудники службы безопасности… услышали шум и звуки падения, доносившиеся из спальни президента. Два сотрудника службы безопасности немедленно последовали в спальню президента и увидели Путина лежащего на полу возле кровати и перевернутый столик с едой и напитками. Вероятно, при падении президент задел и обрушил на пол стол и посуду…", - отмечается на канале.