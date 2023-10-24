"Очередной уткой", по словам Пескова, являются появившиеся в интернете сообщения о том, что у Путина в минувшие выходные возникли "проблемы с сердцем".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник прокомментировал набирающую популярность теорию о том, что 71-летний Владимир Путин имеет тяжелые проблемы со здоровьем, а вместо него на публичных мероприятиях выступает двойник.

"Никаких нету двойников", - сказал Песков, добавив, что подобные сообщения вызывают в Кремле лишь "улыбку".

"Очередной уткой", по словам Пескова, являются появившиеся в интернете сообщения о том, что у Путина в минувшие выходные возникли "проблемы с сердцем".

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"С ним все хорошо", - заверил Песков.

Слухи о сердечном приступе Путина - подробности

Вчера турецкие, британские и итальянские СМИ сообщили, что у Путина случился сердечный приступ.

Онт ссылались на анонимный Telegram-канал "Генерал СВР". Якобы в воскресенье вечером, 22 октября, российскому диктатору Владимиру Путину стало плохо в одной из его резиденций - он упал в спальне, судорожно изгибался на полу, закатив глаза.

Лежащим на полу главаря россиян нашли сотрудники его службы безопасности, которые находились на дежурстве, были вызваны медики

"…Вчера около 21:05 по московскому времени сотрудники службы безопасности… услышали шум и звуки падения, доносившиеся из спальни президента. Два сотрудника службы безопасности немедленно последовали в спальню президента и увидели Путина лежащего на полу возле кровати и перевернутый столик с едой и напитками. Вероятно, при падении президент задел и обрушил на пол стол и посуду…", - отмечается на канале.

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