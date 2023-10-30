Также он заявил, что армия РФ воюет за будущее Палестины.

Российский диктатор Путин обвинил Украину и западные специальные службы в беспорядках в аэропорту Махачкалы.

На совещании, посвященным антисемитским погромам в Дагестане, он сказал, что "США и их сателлиты организуют смертельный хаос", стоят за "трагедией палестинцев и бойней в Украине", а также пытаются "расколоть Россию изнутри".

Путин уверяет, что нападение на аэропорт в Махачкале было "инспирировано через социальные сети, не в последнюю очередь с территории Украины с помощью западных спецслужб".

"В Украине под руководством западных покровителей пытаются инспирировать погромы в России. Я не уверен, что об этом даже знают в Штатах - неплохо бы им провести расследование, чем занимаются спецслужбы в Украине. Мрази, по-другому сказать невозможно", - заявил он.

Кроме того, диктатор сказал, что российские оккупанты "сражаются за правду и справедливость, борются со злом и угнетением, с расизмом и неонацизмом под Донецком и на Днепре". "Там, где решается судьба России да и всего мира, в том числе будущее палестинского народа", - добавил он.

Беспорядки в Дагестане: что известно

Напомним, что в последние дни в Дагестане состоялся ряд антисемитских акций. Самым масштабным стал прорыв на территорию аэропорта в Махачкале.

Разъярённая толпа людей заявляла, что в самолете, который прибыл из Тель-Авива, находятся евреи. Они останавливали и проверяли автомобили, пытаясь их найти. Силовики никак не препятствовали им, намного позже произошла стычка, в ходе которой их забросали мусором и камнями.

Российская пропаганда и официальные лица сразу начали обвинять в происходящем Украину.

Вас также могут заинтересовать новости: