Отмечается, что ситуацией пытаются воспользоваться глава ФСБ России Александр Бортников и глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Антисемитские протесты в российском Дагестане и других регионах Северного Кавказа свидетельствуют о росте межэтнической и межрелигиозной напряженности в России. Кремль, похоже, оставил региональным властям возможность официально отреагировать на демонстрации.

Аналитики Института изучения войны отметили, что глава Республики Дагестан Сергей Меликов, глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов и глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков 29 октября призвали жителей Северного Кавказа воздержаться от агрессивных действий и пресекать попытки разжигания межнациональной розни. Координационный центр мусульман Северного Кавказа специально осудил антисемитские акции, последовавшие за первыми демонстрациями вечером 28 октября.

Министр по национальной политике Дагестана Энрик Муслимов и министр по делам молодежи Камиль Саидов прибыли в аэропорт 29 октября для общения с демонстрантами, но, как оказалось, не смогли отговорить их от проникновения в помещение. Меликов позже назвал демонстрацию нарушением закона, а Главное управление Министерства внутренних дел по Северо-Кавказскому федеральному округу предупредило о незаконности проведения демонстраций без предварительного разрешения правительства.

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Кремлю, вероятно, придется нелегко, чтобы заверить избирателей в том, что ситуация находится под контролем, и убедить еврейскую аудиторию в том, что еврейские меньшинства в России находятся в безопасности, несмотря на его усилия представить Россию как религиозно толерантную страну. Пресс-секретарь Главного раввината России в Дагестане Овадья Исаков заявил 29 октября, что сотни еврейских семей в Дагестане должны покинуть республику и Россию, поскольку "Россия - не спасение", так как "в России тоже были погромы".

25 октября президент России Владимир Путин на встрече с лидерами ряда российских религиозных организаций, включая лидеров иудаизма и ислама, назвал Россию маяком религиозного согласия. Вероятно, Кремль стремится представить Россию такой, которая защищает свои религиозные меньшинства, чтобы привлечь внимание мусульманской и еврейской аудитории на фоне войны между Израилем и ХАМАС и приуменьшить напряженность, вызванную ультранационалистической Русской православной церковью.

Российские ультранационалисты выразили опасения, что антисемитские демонстрации распространятся из Дагестана и Северного Кавказа в другие регионы России. Некоторые российские ультранационалисты обвинили в первых слухах украинскую информационную операцию, но другие выразили глубокую озабоченность тем, что антисемитские акции могут распространиться и спровоцировать антироссийскую деятельность.

Один из российских милблогеров риторически спросил, будут ли в Москве "погромы", и заявил, что демонстрации могут привести к ситуации, как в 1990-х годах, когда убивали этнических русских в Таджикистане и Чечне. Российские ультранационалисты могут прибегнуть к жесткой критике реакцию российских властей на протесты, поскольку несколько российских источников выразили недовольство тем, что официальные власти до сих пор реагировали вяло.

Глава ФСБ России Александр Бортников и глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, возможно, пытаются использовать обострившуюся этнорелигиозную напряженность в России, чтобы вернуть себе расположение президента РФ. Российские милблоггеры отмечают, что чиновники не смогли реализовать политику Путина 2012 года, стимулирующую миграцию в Россию для решения демографических проблем страны.

Милблоггеры жалуются, что политика Путина, хотя и была благонамеренной и правильной, не смогла повысить рождаемость и снизить смертность до необходимого уровня, не смогла должным образом интегрировать мигрантов в российское общество. Они утверждают, что эта политика не изменится, пока у власти остаются старые политики путинского поколения. Один из милблогеров прямо назвал Бортникова и Бастрыкина "доверенными лицами", которые должны "влететь в орбиту Путина и лично убедить его в необходимости изменения миграционной политики".

Это упоминание Бортникова и Бастрыкина подразумевает, что они потеряли расположение Путина, и представляет их как людей, которые нужны президенту РФ для решения недавней этнорелигиозной напряженности в России с участием мигрантов из Центральной Азии. Кремль обычно медленно реагирует на события, подчеркивающие этнорелигиозную напряженность, включая недавние жалобы на нападения мигрантов на российских детей, что подпитывает гнев российских ультранационалистов на российское правительство за бездействие, которое еще больше усиливает этнорелигиозную напряженность. Бортников и Бастрыкин могут попытаться представить себя через российское информационное пространство как людей, способных разорвать этот круг.

Беспорядки в Дагестане – что известно

Сотни демонстрантов в Дагестане ворвались в аэропорт Махачкалы, заблокировали взлетно-посадочную полосу и попытались попасть на самолет, прибывший из Израиля вечером 29 октября после распространения слухов о том, что российские власти планируют переселить "израильских беженцев" в Дагестан и другие регионы Северного Кавказа. Вечером 28 октября сотни демонстрантов собрались у гостиницы в Хасавюрте, чтобы разыскать предполагаемых "израильских беженцев" на основании аналогичных слухов. В ночь с 28 на 29 октября неизвестные лица подожгли строящийся еврейский культурный центр в Нальчике в Кабардино-Балкарской Республике.

Слухи, по-видимому, возникли благодаря местному дагестанскому Telegram-каналу, который утверждал, что 28 октября в гостинице Хасавюрта остановились "израильские беженцы", и объявил о планируемых демонстрациях, которые состоялись несколькими часами позже в центре Махачкалы.

В Telegram-канале был размещен призыв к жителям Махачкалы выйти на демонстрацию в аэропорту в ночь с 28 на 29 октября, а также данные трекера самолета из Израиля в преддверии его прибытия в ночь на 29 октября. В ходе протеста в аэропорту Махачкалы, где демонстранты временно заблокировали выход всех лиц, находящихся в аэропорту. Демонстранты также проверяли документы, удостоверяющие личность, в поисках израильских граждан, но сообщений о том, что они их нашли, не поступало.

Демонстранты скандировали "смерть евреям", а также иногда вступали в перепалки с сотрудниками службы безопасности аэропорта. Бойцы Национальной гвардии РФ вывели демонстрантов с территории аэропорта.

Telegram-канал, распространивший эти слухи, закрыт, что может быть первым признаком того, что российские власти активно пытаются пресечь продолжение антисемитских демонстраций.

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