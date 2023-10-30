Мария Захарова в очередной раз обвинила во всех бедах Украину.

В Российской Федерации уже нашли виновных в беспорядках в аэропорту Махачкалы. Конечно же, в Москве обвинили "киевский режим".

"В реализации очередной деструктивной акции непосредственная и ключевая роль была отведена преступному киевскому режиму, который, в свою очередь, действовал руками осевших там отъявленных русофобов", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

При этом выводы сделали на основе "оперативности заявлений и публикаций президента Украины Владимира Зеленского, а также их содержании". По ее словам, это "прямое свидетельство того, что информационная диверсия, предпринятая киевскими спецслужбами, носит скоординированный характер".

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Кроме того, Захарова заявила, что массовые беспорядки в Дагестане являются следствием "спланированной и осуществленной извне провокации, направленной на подрыв гармоничного развития и этноконфессионального единства народа Российской Федерации".

"Они были инспирированы теми, кто уже неоднократно прибегал к откровенно экстремистским и террористическим методам с целью дестабилизации внутриполитической ситуации в России. Активизация диверсионно-подрывной работы украинских спецслужб на российском направлении вполне объяснима. Киевский режим в настоящее время максимально заинтересован в дестабилизации ситуации в России и ее дискредитации на международной арене на фоне угасающего внимания мировой общественности к кризису вокруг Украины", - говорится в сообщении.

Антисемитские протесты в Махачкале - главные новости

Вечером 28 октября жители республики Дагестан собрались возле гостиницы в Хасавюрте, куда якобы должны были привезти "израильских беженцев". Оголтелая толпа устроила беспорядки и провела рейд по отелю в поисках еврев и граждан Израиля.

Вночь на 29 октября в Нальчике в Кабардино-Балкарской Республике РФ подожгли еврейский культурный центр, который только строили.

А уже 29 октября события стремительно развивались в аэропорту Махачкалы, куда ворвалась разъяренная толпа. Недовольные заблокировали взлетно-посадочную полосу и попытались попасть на самолет, прибывший из Израиля.

30 октября глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что к организации антисемитских беспорядков в аэропорту Махачкалы якобы причастна Украина.

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