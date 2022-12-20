Глава Кремля "особо отметил" силовиков, работающих на "новых территориях России".

Российский президент Владимир Путин поблагодарил своих силовиков за "защиту государства и общества" от "внешних и внутренних угроз".

В своем видеобращении Путин также поблагодарил спецслужбы за работу по "борьбе с терроризмом".

"Сегодня динамично меняющийся ситуация в мире, появление новых угроз и рисков предъявляют повышенные требования ко всей системе органов. Это значит, что вы должны усилить работу по ключевым линиям. Максимально использовать для этого свой технический, кадровый потенциал".

Глава Кремля "особо отметил" силовиков, работающих на "новых территориях России". Путин признал, что на оккупированных частях российским спецслужбам "сейчас трудно", "обстановка крайне сложная", но, продолжает он, на силовиков "надеются живующие там люди".

"Ваш долг – сделать все необходимое для "максимального обеспечения безопасности", - подчеркнул кремлевский диктатор.

Путин пообещал своим спецслужбам "новую технику" и "опытные кадры".

Преступление россиян в Украине

С начала полномасштабного вторжения в Украину россияне обстреливают жилые дома и гражданскую инфраструктуру, в результате чего гибнут гражданские украинцы, в том числе дети.

На оккупированных территориях российские военные проводят фильтрации, пытают и убивают людей, которые занимают проукраинскую позицию.

После освобождения от российских оккупантов в населенных пунктах находят массовые захоронения и братские могилы с замученными украинцами. Также уже сотни детей были принудительно вывезены из Украины на территорию РФ.

14 апреля Верховная Рада признала действия России в Украине геноцидом украинского народа и призвала международное сообщество поступить так же.

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