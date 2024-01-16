Диктатор случайно "спалил", что его странная цель войны на самом деле является ложью.

Президент России Владимир Путин наконец признался, что он завоевывает, а не "освобождает" Украину.

Во время встречи с руководителями муниципалитетов диктатор случайно проговорился, подтвердив, что мифическая версия "освобождения Украины" является ложью.

"Попытка побудить нас отказаться от тех завоеваний, которые мы реализовали за последние 1,5 года... Ну, это невозможно. Все понимают, что это невозможно: и правящие круги в Украине понимают, и западные элиты понимают", - заявил Путин.

Что еще сказал Путин об Украине

Как сообщал УНИАН, диктатор Путин выдал несколько заявлений относительно кровавой войны, которую он развязал против Украины. Он неожиданно "заныл", что Украина отказалась от переговоров с РФ. Более того, он видит угрозу для украинской государственности.

"Украина отказалась от переговоров с Россией. Придурки, давно все закончилось бы... Формула мира Зеленского - это запретительные требования для переговоров", - заявил диктатор.

Также Путин отметил, что "контрнаступление провалено", а инициатива якобы на стороне оккупантов. Диктатор подчеркнул, "если будет продолжаться то же, что и сейчас, украинской государственности может быть нанесен непоправимый и очень серьезный удар".

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