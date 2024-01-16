По словам диктатора, украинская государственность под угрозой, но не из-за него.

Российский диктатор Владимир Путин выдал несколько заявлений относительно кровавой войны, которую он развязал против Украины.

Как сообщают российские пропагандистские СМИ, на встрече с главами муниципалитетов Путин неожиданно "заныл", что Украина отказалась от переговоров с РФ. Более того, он видит угрозу для украинской государственности.

"Украина отказалась от переговоров с Россией. Придурки, давно все закончилось бы... Формула мира Зеленского - это запретительные требования для переговоров", - заявил диктатор.

Также Путин отметил, что "контрнаступление провалено", а инициатива якобы на стороне оккупантов. Диктатор подчеркнул, "если будет продолжаться то же, что и сейчас, украинской государственности может быть нанесен непоправимый и очень серьезный удар".

Переговоры с РФ - актуальное

Напомним, в СМИ появились сообщение о проведении "тайной встречи" США и союзников с Украиной по мирному плану, где Киев хотел заручиться поддержкой своих условий для проведения переговоров с Россией.

Советник руководителя офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что Россия активно вкладывается в военное производство, а также увеличит армию 2,5-3,5 миллиона. В случае замораживания войны, РФ использует полученный опыт и станет втрое мощнее.

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