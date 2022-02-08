Пользователи соцсетей оригинально обыграли стол, за которым в Кремле беседовали два лидера.

В понедельник, 7 февраля, президент РФ Владимир Путин принимал в Кремле своего французского коллегу Эммануэля Макрона. За переговорами двух лидеров следила не только пресса, но и миллионы пользователей соцсетей. Последних больше всего заинтересовал "особый" стол, за которым президенты вели переговоры.

УНИАН собрал самые оригинальные мемы на эту тему.

Путин и Макрон собрались за белым овальным столом. Однако небывалая длина стола побудила пользователей создавать сотни мемов и фотожаб.

Некоторые пользователи предположили, что Макрон и Путин даже могли не слышать друг друга, поскольку расстояние между ними было слишком большим. Однако этой гипотезой фантазия пользователей не ограничилась.

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Президент Франции Эммануэль Макрон 7 февраля после переговоров в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что ближайшие дни будут решающими для стабилизации ситуации вокруг Украины.

В свою очередь, Путин вновь пригрозил Киеву выполнением "минских соглашений", а Макрону – развязыванием полномасштабной войны с Россией.

После встречи с Зеленским Макрон снова отправится к Путину, поскольку стороны договорились "вместе достичь результатов, даже если это будет непросто".

Сам российский президент подтвердил, что его заинтересовал "ряд идей" Макрона.

Путин настаивает на юридических обязательствах НАТО и США относительно невступления Украины в Альянс, потому что это, по его убеждению, может угрожать нацбезопасности страны.

После серии встреч с представителями РФ Запад единогласно отказал Москве в претензиях по политике расширения НАТО. При этом Россия продолжает шантажировать Европу военной эскалацией, сконцентрировав вокруг Украины более 100 тысяч своих военных.

ЕС и Вашингтон опасаются, что РФ может пойти на полномасштабное наступление на Украину, и разрабатывает инструменты сдерживания аппетитов Москвы включая поставки оружия украинской армии.

Во время встречи с Макроном Путин подтвердил, что требует от Киева выполнение Минских соглашений, имея в виду предоставление "особого статуса" Донбассу на условиях Москвы: "Другой альтернативы просто нет. В Киеве говорят, что будут выполнять, то говорят, что это разрушит их страну. И президент действующий недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений. Ну, нравится - не нравится. Терпи, моя красавица! Надо выполнять".

Хотя в США ранее подтвердили, что Украина за эти годы выполнила "большинство, если не все" условия Минских соглашений. В то же время со стороны России не было практически ничего сделано в этом направлении.

Киев автономию ОРДЛО по сценарию Кремля отвергает.

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