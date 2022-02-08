"Особый" стол на переговорах Макрона и Путина заинтересовал пользователей соцсетей / фото Кремль

В понедельник, 7 февраля, президент РФ Владимир Путин принимал в Кремле своего французского коллегу Эммануэля Макрона. За переговорами двух лидеров следила не только пресса, но и миллионы пользователей соцсетей. Последних больше всего заинтересовал "особый" стол, за которым президенты вели переговоры.

УНИАН собрал самые оригинальные мемы на эту тему.

Путин и Макрон собрались за белым овальным столом. Однако небывалая длина стола побудила пользователей создавать сотни мемов и фотожаб.

Некоторые пользователи предположили, что Макрон и Путин даже могли не слышать друг друга, поскольку расстояние между ними было слишком большим. Однако этой гипотезой фантазия пользователей не ограничилась.

Соцсети
Соцсети
Соцсети
Соцсети
Соцсети
Соцсети
Соцсети
Соцсети
Соцсети
Соцсети

Читайте такжеУкраина с интересом ждет те сигналы, которые привез президент Франции Макрон - КулебаПереговоры Путина и Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон 7 февраля после переговоров в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что ближайшие дни будут решающими для стабилизации ситуации вокруг Украины.

В свою очередь, Путин вновь пригрозил Киеву выполнением "минских соглашений", а Макрону – развязыванием полномасштабной войны с Россией.

После встречи с Зеленским Макрон снова отправится к Путину, поскольку стороны договорились "вместе достичь результатов, даже если это будет непросто".

Сам российский президент подтвердил, что его заинтересовал "ряд идей" Макрона.

Путин настаивает на юридических обязательствах НАТО и США относительно невступления Украины в Альянс, потому что это, по его убеждению, может угрожать нацбезопасности страны.

После серии встреч с представителями РФ Запад единогласно отказал Москве в претензиях по политике расширения НАТО. При этом Россия продолжает шантажировать Европу военной эскалацией, сконцентрировав вокруг Украины более 100 тысяч своих военных.

ЕС и Вашингтон опасаются, что РФ может пойти на полномасштабное наступление на Украину, и разрабатывает инструменты сдерживания аппетитов Москвы включая поставки оружия украинской армии.

Во время встречи с Макроном Путин подтвердил, что требует от Киева выполнение Минских соглашений, имея в виду предоставление "особого статуса" Донбассу на условиях Москвы: "Другой альтернативы просто нет. В Киеве говорят, что будут выполнять, то говорят, что это разрушит их страну. И президент действующий недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений. Ну, нравится - не нравится. Терпи, моя красавица! Надо выполнять".

Хотя в США ранее подтвердили, что Украина за эти годы выполнила "большинство, если не все" условия Минских соглашений. В то же время со стороны России не было практически ничего сделано в этом направлении.

Киев автономию ОРДЛО по сценарию Кремля отвергает.

Вас также могут заинтересовать новости: